Yeni Qashqai’yle ayda 1000 adet satış hedefi

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Yeni Qashqai’nin lansman toplantısında konuşan Doğueri, Nissan Türkiye’nin geçtiğimiz yılı 14 bin 96 adet satış ve yüzde 1.9’luk pazar payıyla kapattığını bildirdi. Doğueri, “Bu sene pazar konuşmak hayli zor. Biz baz senaryo olarak 700 bin adedi belirledik. Her koşulda 2022 hedefimiz yüzde 2.5’lik pazar payına ulaşmak. Bu ay yeni Qashqai’yi satışa sunduk. Önümüzdeki aylarda Qashqai’nin e-POWER versiyonunu da satışa sunacağız. Eylül ayı gibi yeni X-Trail’i satışa sunmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 elektrikli ilk modelimiz Ariya ise 2023’te Türkiye’ye gelecek” ifadelerini kullandı.

TEK MOTORLA GELDİ

3. nesil Qashqai XTRONIC şanzıman ve 1.3 turbo benzinli motorla (hafif hibrit destekli) sunuldu. Yeni Qashqai’nin 6 ileri manuel vitesli versiyonu 626 bin TL, 4X2 otomatik vitesli versiyon 656 bin 500 TL’den başlayan ve 4X4 otomatik vitesli versiyon 760 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa çıktı. Emre Doğueri, ilk etapta aylık 500 adet, devamında aylık 1000’er adetle yeni Qashqai’yi getirmeyi hedeflediklerini söyledi. e-POWER’ın satışlar içerisindeki payı ise yüzde 30-40 olacak.