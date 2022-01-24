Yeni Qashqai’yle ayda 1000 adet satış hedefi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Saatlerdir erişim sağlanamıyor Açıklama geldiSaatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi#Btcturk
Fatih Terim mesajlara ne cevap veriyor Trabzonspor sonrası başkanlık detayı...Fatih Terim mesajlara ne cevap veriyor? Trabzonspor sonrası başkanlık detayı...#Galatasaray
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Alt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyorAlt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyor!#Koronavirüs
72 yıldır böylesi görülmedi Boluda tarihi kar yağışı...72 yıldır böylesi görülmedi! Bolu'da tarihi kar yağışı...#Anadolu Otoyolu
Deniz sihirbaz değilDeniz sihirbaz değil!#Müsilaj
Ay görevi için milli roket hazırAy görevi için milli roket hazır#Hibrit
Belgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyorBelgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyor#Sezen Aksu
Hakaret özgürlük mü tutuklama adalet miHakaret özgürlük mü tutuklama adalet mi?#Sedef Kabaş
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa#Ayşe Dede
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldıkTamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'#Neslihan Atagül
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
Enis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdiEnis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdi#Enis Arıkan
HABERLEREkonomi Haberleri

Yeni Qashqai’yle ayda 1000 adet satış hedefi

#Qashqai#ÖTV#C-SUV
Yeni Qashqai’yle ayda 1000 adet satış hedefi

ÖTV matrahlarına yüzde 60 ve yüzde 70’lik iki yeni dilim gelmesini SUV pazarı açısından değerlendiren Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri, “Bir önceki vergi sistemi nedeniyle segmentler arasında bir geçişkenlik vardı. Bizim öngörümüz C-SUV, yeni ara dilimler sayesinde B-SUV’a verdiği satışları muhtemelen geri alacak. Fiyat odaklı B-SUV’u tercih edilenler yüzde 50 ile yüzde 80 arasında getirilen iki yeni matrah dilimleriyle yeniden C-SUV’u tercih edebilir. Fiyatlar artık çok net oturdu” dedi.

Haberin Devamı

Yeni Qashqai’nin lansman toplantısında konuşan Doğueri, Nissan Türkiye’nin geçtiğimiz yılı 14 bin 96 adet satış ve yüzde 1.9’luk pazar payıyla kapattığını bildirdi. Doğueri, “Bu sene pazar konuşmak hayli zor. Biz baz senaryo olarak 700 bin adedi belirledik. Her koşulda 2022 hedefimiz yüzde 2.5’lik pazar payına ulaşmak. Bu ay yeni Qashqai’yi satışa sunduk. Önümüzdeki aylarda Qashqai’nin e-POWER versiyonunu da satışa sunacağız. Eylül ayı gibi yeni X-Trail’i satışa sunmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 elektrikli ilk modelimiz Ariya ise 2023’te Türkiye’ye gelecek” ifadelerini kullandı.

TEK MOTORLA GELDİ

3. nesil Qashqai XTRONIC şanzıman ve 1.3 turbo benzinli motorla (hafif hibrit destekli) sunuldu. Yeni Qashqai’nin 6 ileri manuel vitesli versiyonu 626 bin TL, 4X2 otomatik vitesli versiyon 656 bin 500 TL’den başlayan ve 4X4 otomatik vitesli versiyon 760 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa çıktı. Emre Doğueri, ilk etapta aylık 500 adet, devamında aylık 1000’er adetle yeni Qashqai’yi getirmeyi hedeflediklerini söyledi. e-POWER’ın satışlar içerisindeki payı ise yüzde 30-40 olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Qashqai#ÖTV#C-SUV

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe