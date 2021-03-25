Yeni projeler ve yeni modellerle iddialı

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, “2021 bizim için yeniliklerden besleneceğimiz, 360 derece hizmet odaklı bir yıl olacak. Yenilenen modellerimiz, yeni hizmetlerimiz, yeniden yapılanan Yamaha bayi ve servis noktaları ile yaşam boyu Yamaha kullanıcıları yaratma yolunda ilerleyeceğiz” diye konuştu.

UYDU ŞUBELER

Türkiye’deki 43 bayisinde dönüşüm gerçekleştiren Yamaha, Satış Sonrası Hizmetlerinde 2020’de yüzde 31 büyüyerek servis girişlerine yüzde 7 artış, aksesuarlı satışta yüzde 31 artış, yedek parça satışlarında ise yüzde 30 büyüme gösterdi. Bora Berker Cansever “2021’de bizi hizmette farklılaştıracak uygulamamız ‘Uydu Şube’ ile daha önce ulaşamadığımız ve Yamaha kalitesinde satış ve satış sonrası hizmeti almak isteyen müşterimize de ulaşarak 2020’da yüzde 83’e ulaşan Müşteri Memnuniyet oranımızı yüzde 100’e yaklaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Yamaha pilot “Uydu Şube”yi Manisa Akhisar’da hayata geçirdi ve bu yıl içinde Tire, Silifke, Osmaniye, Afyon ve Tokat’ta da “Uydu Şube”ler açmayı hedefliyor.

KADINLARA ÜCRETSİZ MOTOSİKLET EĞİTİMİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre konularında sürdürülebilir projeler yürüteceklerinden bahseden Bora Berker Cansever, “Ülkemizde farkındalığı yükseltmeye ihtiyacı olan bir konu da toplumsal cinsiyet eşitliği… Hayatın her alanında kadına yönelik cinsiyet eşitliğine ihtiyacımız olduğu gibi trafikte de fazlasıyla var. Hem trafikte kadın sürücülerin sayısını artırmak hem de pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını artırmak, iş gücü yaratmak için bu yıl kadınlara Yamaha Riding Academy’de ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz” dedi.

EU5 MOTORLARIYLA YENİLENEN MODELLER

Yenilenen modelleri ile 2021’e güçlü bir giriş yapan Yamaha, sportif yeni gövde tasarımlarıyla yepyeni NMAX 125 ve NMAX 155, başlangıç seviyesi scooter sınıfına üstün kalite ve canlı performans getiren yepyeni D’elight, EU5 uyumlu bir motorla donatılan Tricity 300 ile şehirli kullanıcını hedefliyor. Yamaha’nın efsaneleşen XMAX ailesi ve bu yıl 20. Yılını kutlayan MAX’lerin büyük abisi TMAX EU5 uyumlu motorlara sahip oldu. Tamamen yenilenen elektronik özelliklerle gelen yeni Tacer 9 ve Tracer 9 GT modelleri uzun yol konforu ile birlikte birçok sürüş desteği de sunuyor.

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