Yeni projeler duyuruldu… Konut alacaklara güzel haber

TOKİ İstanbul’da toplam 1.446 konut inşa edecek. Bunlar birinci ve ikinci etap şeklinde 2’ye ayrılacak. Her iki proje de Başakşehir Kayabaşı bölgesinde gerçekleştirilecek.

652 KONUTLUK BİRİNCİ ETAP

Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi’nde yapılacak konutlardan birinci etabın ihalesi 16 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Toplamda 652 konuttan meyddana gelecek birinci etapta 6 adet dükkan yer alacak.

İKİNCİ ETAPTA DAHA ÇOK KONUT OLACAK

Yine Kayabaşı Mahallesi’nde inşa edilecek ikinci etaptaki toplam konut sayısı ise 794 olarak belirlendi. İhalesi 17 Eylül’de saat 14.00’te düzenlenecek.

TOKİ’nin ikinci etap projesinde ayrıca çok sayıda dükkan yer alacak.

BAŞVURULAR BELLİ OLDU MU ?

Henüz başvuru tarihleri belli olmadı. Başvuru tarihleri belli olduğunda, başvuru kurallarına uygun bir şekilde başvuru yapılabilir.

Sonrasında kuralar çekilir ve hak sahipleri belirlenir.

Kuralar ve başvurular için öncelikli olanlar şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimlerin yanı sıra engelli vatandaşlarımıza belli bir kontenjan ayrılıyor. Bunun yanı sıra emeklililer için de özellikle kontenjan ayrılıyor.

10 BİN KONUT

İstanbul'da 10 bin yeni konut planlayan TOKİ’nin Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir’deki konutları için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilmişti. Mart ayında ise Hoşdere ihalesi 353 konutluk inşaat için yapılmıştı.