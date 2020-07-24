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Ekonomi
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Yeni olan iyidir: Vergi ödemedeki kolaylıklar hayatımızı nasıl değiştirir?

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Yeni olan iyidir: Vergi ödemedeki kolaylıklar hayatımızı nasıl değiştirir?
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Geçmişte özellikle resmi işlemlerde ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmede bazen bir günü bile harcayabiliyorduk. Bankacılık teknolojilerindeki yeniliklerle artık bu durum ortadan kalkmış gözüküyor. Bu içerik temelde size mobil ve internet bankacılığındaki yenilikleri ve beraberinde vergi yükümlülüklerini nasıl kolaylıkla halledebileceğinizi anlatacak.

Yeni olan iyidir: Vergi ödemedeki kolaylıklar hayatımızı nasıl değiştirir


Kısa sürede etkili çözüm

İçeriğin başında da belirttiğimiz gibi vergi ödemelerindeki geçmiş sistemde, kendimize ayıracağımız zamanı ödeme yükümlülüklerimizi yerine getirmede harcıyorduk. Bu durum bankacılık teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte ortadan kalktı. Artık özellikle mobil ve internet bankacılığıyla saniyeler içerisinde kişilerin vergi yükümlülükleri yerine getirilebiliyor.

Yeni olan iyidir: Vergi ödemedeki kolaylıklar hayatımızı nasıl değiştirir


Mesai saatlerine bağlılık bitti

Mobil ve internet bankacılığındaki gelişmeler özellikle ödeme kolaylığı sunan uygulamalarla birlikte yükümlülüklerin mesai saatleri içerisine hapsolmasını da engellemiş gözüküyor. Banka müşterisi artık mesai saatine bağlı kalmaksızın, çeşitli kanallarla hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini yapabiliyor.

Yeni olan iyidir: Vergi ödemedeki kolaylıklar hayatımızı nasıl değiştirir


Giderek büyüyen bir kolaylık ağı!

Bu süreçte özellikle vergi yükümlülüklerini karşılamada birçok uygulamayı aynı anda başlatan ve müşterilerine ekstra bir kolaylık sağlayan VakıfBank dikkat çekiyor. İnternet Bankacılığı, Toplu Vergi Ödeme Sistemi, VakıfTax, VakıfPay, Mobil Bankacılık ve GİB’in de içinde olduğu 17 farklı ödeme yöntemi sunan VakıfBank, vergi ödemelerine yönelik en kolay ve hızlı yolu sunuyor. Mesai saatlerine, şubeye, zamana olan bağımlılığı bitiren uygulamalarla VakıfBank, vergi ödemelerini kesintisiz ve yenilikçi bir sürece sokuyor.


Yeni olan iyidir: Vergi ödemedeki kolaylıklar hayatımızı nasıl değiştirir


Yani işin özü:

Vergi yükümlülüğünüz varsa 7 gün 24 saat, istediğiniz yerde,

VakıfBank, daima seninle.

 

Şimdi VakıfBank dünyasını keşfet!

 

Bu bir ilandır.

 

 

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