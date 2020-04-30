Yeni ofislere özel platform

RE-SET Workspace, mimariden, insan kaynaklarına, teknolojiden, sağlık ve sürdürülebilirliğe farklı platformlarda yer alan tüm paydaşları bir araya getirecek. Katılımcılar, pandemi sonrası yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatının nasıl değişeceğini ve bu değişimin mekansal etkilerinin ne olacağını değerlendirecek.

JLL Türkiye ve HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, 10 sene içerisinde Amerika ofis pazarının yüzde 30’unda esnek çalışma alanlarına geçileceğini belirtti ve şunları söyledi: “Re-Set Workspace platformunu mesafe kavramının iş hayatına nasıl uyumlanacağı ve neleri nasıl değiştireceği tartışmak için hayata geçirdik. COVID-19 sonrasında daha da büyük bir ivme ile konvansiyonel ofislerin yerini home ofisleri de belli oranda içeren ama eve yakın uydu ofislere de yer açan ibrid ve esnek yapılanmaya bırakacağını düşünüyoruz. Biz de bu kapsamda Türkiye için kolları sıvadık. Bu platformun çıktılarını TÜSİAD ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız.