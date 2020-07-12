Yeni normalde finansçılara ihtiyaç artacak

Raporda muhasebe ve finans mesleğinde beş yeni kariyer alanının ön plana çıkacağı görülüyor. ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, bu yeni kariyer alanlarında, hem muhasebe ve finans profesyonelleri için, hem de mesleğe yeni atılacak gençler için pek çok iş imkânı bulunduğunu söylüyor. Demiröz, “Artık değişim ve dönüşüm günümüzün ‘yeni normal’i. Günümüz dünyasının da işletmelere ve iş dünyasına yeni krizlerle birlikte yeni fırsatlar da sunduğu ortada” diyor.

5 YENİ KARİYER ALANI

- Güvencenin savunuculuğu: İş dünyasındaki hızlı değişim ve dijital yıkım, işletmelerin riski en uygun ve etik şekilde yönetmesini, işletme genelinde şeffaflığın ve güvenin sağlanmasını ve iş performansını etkileyen meselelerin anlaşılmasını gerektiriyor. Yeni dönemde, muhasebe ve finans profesyonelleri dijital araçları ve teknolojiyi kullanarak risk yönetimi, raporlama, iç kontrol, denetim, güvence ve uyum gibi işletmelerde güven ve şeffaflığın tesis edilmesine odaklanan rollerde görev alabilecekler.

- Verinin kılavuz kaptanlığı: Zengin veri setleri ile analitik araçları kullanıp yönetebilen muhasebe ve finans profesyonelleri, işletmelerin uzun vadeli değer yaratabilmelerini sağlayabilecek.

- İşletme dönüştürücülüğü: Yarının muhasebe ve finans profesyonelleri hem her büyüklükteki işletmeye, hem de girişimcilere finans operasyonlarının değişiminden finansal büyüme stratejilerine kadar birçok konuda stratejik danışmanlık verebilecek ve onların dönüşümünde büyük rol oynayabilecekler.

- Dijital oyun kuruculuğu: Teknolojik gelişmeleri en isabetli şekilde tespit eden ve yönetebilen muhasebe ve finans profesyonelleri işletmelerdeki verimliliğinin artması ve daha iyi kararların alınmasında etkili olacak rollerde de görev alacaklar.

- Sürdürülebilirliğin öncülüğü: Doğal kaynakların gitgide azaldığı ve yıkıcı iş modellerinin ortaya çıktığı günümüz dünyasında, işletmelerin değeri sadece finansal sermaye ile değil maddi olmayan varlıklar ile de ölçülmekte. Muhasebe ve finans profesyonelleri, işletmelerin sürdürülebilirlik raporlamaları ve bildirimleri, sorumlu iş uygulamaları ile ilgili çerçeveleri üzerinde çalışarak işletmelerin sosyal ve çevresel performansları hakkında daha etkili ve şeffaf bilgi paylaşmasını sağlayacak.