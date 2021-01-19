Yeni nesil güvenlik çemberi “TAGS” geldi!

Güvenlik sektörünün yeni aktörlerinden TAGS, düzenlenen lansman ile tanıtıldı. “Müşteri” yerine “Paydaş” kelimesini kullanan TAGS, sistemine dahil olan bütün kullanıcıları çözümün bir parçası olarak görüyor. %100 yerli imkanlarla kurulan TAGS, AR-GE merkezi ile değişen güvenlik sorunlarına güncel çözümler getirmenin yanı sıra dünyanın en önemli şirketleriyle de doğrudan iş birliği yapıyor.

TAGS, TAMAMEN “ÇÖZÜM” İÇİN KURULDU

TAGS CEO’su Sedat Gündüz, şirketin genel merkezinde hem teknolojilerinden bahsetti hem de yeni nesil güvenlik anlayışını anlattı.

Sedat Gündüz

“21. yüzyıl tam anlamıyla bir güvenlik çağı. TAGS böyle bir dönemde birbirinin aynısı sistemlere yepyeni bir alternatif olarak kuruldu.”

Türkiye güvenlik anlayışında tüketici beklentilerinin de gelişip değişmekte olduğunu sözlerine ekleyen Gündüz: “Dünyanın içinde bulunduğu yeni şartlarda, güvenlik çok daha önemli ve hassas bir konu haline geldi. TAGS, bu süreçte de uluslararası kalite standartlarını Türkiye’de uygulayan ve yeni nesil güvenlik teknolojilerini ilk kez kullanan sektörün öncü firması olmaya devam edecek. TAGS olarak güvenliği yaşam biçimi haline getiren, çok boyutlu yeni bir güvenlik anlayışına inanıyoruz. Hırsızlığın yanı sıra, yangın, gaz kaçağı, acil sağlık ve panik durumlarına karşı da koruma sağlayan 5 Katmanlı güvenlik sistemleri sunuyoruz.“

Kurumsal paydaşlara sunulan siber güvenlik sistemlerine de değinen Gündüz “Biz paydaşlarımızı 360 derece korumak için çalışıyoruz, bu bağlamda gerek dijital gerekse reel olarak hiçbir tehlikeyi göz ardı etmiyoruz. Gerçekleşen hırsızlık olaylarının engellenmesinde Alarm İzleme Merkezlerinin katkısını İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde görebiliyoruz. Kamera sistemleri, alarm izleme merkezlerinin anında polis teşkilatına bilgi vermesi hırsızlık olaylarını önemli ölçüde engelliyor.”

PAYDAŞLARIMIZLA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ

TAGS’ın 2020 yılında hızlı bir büyüme sağladığını belirten TAGS Genel Müdürü Ümit Biçer, kısa sürede yakalanan başarı ile ilgili şu noktalara değindi: “Şirket organizasyonu, iş ortaklıkları ve paydaşlarımız anlamında yaşadığımız büyümeyi içselleştirmeye çok önem verdik. Kurulduğumuz günden beri mevcut paydaşlarımızdan hiçbir şikayet almadık ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamayı başardık. Sadece büyümeyi değil, paydaşlarımızla beraber sağlıklı büyümeyi öncelik edindik.”

Ümit Biçer

“TAGS güvenlik alanında sektör fark etmeksizin kurumsal ve bireysel paydaşlarına özel çözümler üretmek için yola çıktı.”

Yerli imkanlarla ve büyük bir yatırımla kurulan TAGS’ın kısa vadeli çalışmalarının meyvelerini topladığını belirten Biçer, 2021 planlarına da değindi.

“Yeni nesil teknolojilerle paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz kişiselleştirilebilir çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca AR-GE faaliyetlerimizi sürdürüp yerli çözümler üreterek ev ve iş yeri kullanıcılarımıza en kısa sürede sunmayı amaçlıyoruz.”

5 KATMANLI GÜVENLİK İLE EN ETKİLİ KORUMA SİSTEMİ

TAGS, ev ve iş yeri güvenlik çözümlerinden kamu kurumlarının ve dev sanayi tesislerinin entegre güvenlik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.



TAGS, paydaşlarına sunduğu 5 katmanlı alarm ve güvenlik sistemleri paketi ile etkili koruma sağlıyor. TAGS Basic ve TAGS Plus paketleri, hırsızlığa karşı kurulan elektronik sistemin yanında, yangın, gaz kaçağı, acil sağlık sorunları ve panik durumlarına karşı da çeşitli önlemleri barındıran, 5 katmanlı komple bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

TAGS ile sunulan gaz dedektörleri, doğalgaz sızıntılarına ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı etkin bir uyarı sistemi olarak öne çıkıyor. Uyarı sistemi, LPG ya da doğalgaz sızıntısı durumunda gaz zehirlenmesi, patlama ve yangına karşı mekanda bulunanları önceden uyarıyor ve istenmeyen kazaların yaşanması engelleniyor.

ÖZEL DURUMLARA ÖZEL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

TAGS’ın özel uygulaması TAGSapp ile nerede olursanız olun kontrol sizde oluyor. TAGSapp ile sisteminiz üzerinde özel senaryolar da geliştirebiliyorsunuz. Uygulama alarm kurulum saatlerini, hangi saatlerde kimin giriş-çıkış yapabileceğine kadar geniş seçenekler sunuyor.

TAGS Alarm İzleme Merkezi, 365 gün 24 sisteminizi sürekli takip ediyor.

TAGS APP uygulamasında yer alan Panik Butonu ile nerede olursanız olun TAGS koruması altında oluyorsunuz. Tek tık ile ambulans, polis ve itfaiye yönlendirmesi rekor sürede yapılıyor.

Bireysel hizmetlerin yanı sıra geniş çapta kurumsal güvenlik hizmetleri de TAGS’ın uzmanlık alanı olarak öne çıkıyor. Kurumsal paydaşlarına özel siber güvenlik, çatı yazılım çözümleri, geçiş kontrol sistem çözümleri, kamera ve alarm çözümleri ile kurumsal hayatı hem kolaylaştırıyor hem de daha güvenli hale getiriyor.

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