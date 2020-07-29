Yeni Nesil Ambalaj Toptancısı: Ambalaj Store

Ambalaj Store, Türkiye'nin toptan ambalaj malzemesi satışı yapan ilk e-ticaret sitesi ve sektörde 2011 yılından bu yana hizmet vermeye devam eden bir e-ticaret firmasıdır.

Firma, ambalaj ürünlerinin yanı sıra hijyen, kozmetik ve kağıt, temizlik kimyasalları gibi ürünlerin toptan satışını da sağlıyor. “Ambalaj Toptancınız” sloganıyla hareket eden işletmenin Türkiye’nin tüm bölgelerine tedarik imkanı var.

9 yıldır Türkiye’nin ilk toptan ambalaj malzemesi satışını yapan Ambalajstore, birbirinden farklı fiyat seçenekleri ve geniş ürün yelpazesi ile ticari ve bireysel satın alımlarda ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye sahip. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden firma, farklı toptancı fiyatları ile her keseye uygun çözümler sunuyor.

Geniş ürün yelpazesi seçeneği sunuluyor

www.ambalajstore.com üzerinden siteye giriş yaptığınızda tüm plastik poşet ürünleri, streç film, folyo, eldivenler, sızdırmaz alüminyum kaplar, bardak, tabak, kağıt, hijyen ve temizlik ürünleri gibi birçok ürüne ulaşabilirsiniz.

Birbirinden farklı ve sektörde lider birçok markanın yetkili satıcı belgelerini de elinde bulunduran firma, kargo ve sevkiyat güvencesi verirken tüm siparişleri güvenli ve gizli paketler şeklinde gönderiyor. Siteden yapılan alışverişlerde ödemeyi kredi kartı ile kapıda ya da havale ile gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme seçeneğinde www.ambalajstore.com adresi üzerinde yer alan sistemden güvenli ödeme yöntemi ile ödeme yapılabilir. Tüm güvenlik ve gizlilik koşullarının sağlandığı web site güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Toptan 5 fiyatlar ile sunulan avantajlar

www.ambalajstore.com üzerinden yapılan alışverişlerde 5 adet fiyat kademesi sunuluyor. Üyeler 5 kez alışveriş yaptığında toptan 5 fiyat basamağına ulaşmış oluyor.

Sitede görünen fiyat toptancı fiyatlarıdır. Toptan1’den başlayıp Toptan 5’e kadar varan fiyat aralığı veriliyor. Üye olduktan sonra ilk alışverişi yaptığınızda toptancı fiyatından ürünü alıp sonraki alışverişlerde ise bir fiyat basamağı atlıyorsunuz. Toptan 5’e ulaştığınızda ise en son fiyat basamağına gelirsiniz.

Toptancı fiyatları ile Toptan 5 fiyatları arasında yüzde 4 ile 6 daha düşük fiyatlar söz konusu.



Puan ve hediye çeki avantajı

www.ambalajstore.com üzerinden yapılan alışverişlerde puan biriktirerek hediye çeki kullanım imkanı mevcut. Siteden yapılan alışverişlerde 1 TL = 100 puan değerinde. En düşük hediye çeki oluşturma sınırı ise 10 TL olarak belirlenmiş. Bu da 1000 puana denk gelmektedir. Öte yandan hediye çeki kullanabilmeniz için belirtilen alışveriş sınırı ise 100 TL. Üstelik tüm kategorilerin ve markaların olduğu ürünlerin satın alımlarında alışveriş çekleri kullanılabiliyor.

Sektörde aynı işlev ve farklı kalitedeki ürünleri bir arada sergileyen Ambalaj Store, uygun fiyatlı ürünleri tüketiciyle ile buluşturarak, hayat kolaylaştıran ürünler sunmaya devam ediyor.

Firma hakkında daha detaylı bilgi almak için www.ambalajstore.com adresini ziyaret edebilirsiniz.







