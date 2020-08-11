Yeni marka şehirler lazım

Kütahyalı Gürallar Grubu dünyanın en büyük 5’inci sofra camı üreticisi ve aynı zamanda turizm sektörünün de önemli oyuncularından. 119 ülkeye ihracat yapan Gürallar Grubu’nun üst yönetiminde uzun süredir Esin Güral Argat var. Yaptığı yurtdışı yatırımları ve üstlendiği görevlerle “Akdenizli kadın yatırımcı” olarak da tanınan TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Argat’la pandemi dönemindeki deneyimlerini ve geleceğe nasıl hazırlandıklarını konuştuk.

Bir iş insanı olarak koronavirüs krizinden neler öğrendiniz?

Hızlı karar alabilmek, şirket organizasyonunuzun adaptasyon gücü, çeviklik ve takım çalışması bu dönemde çok belirleyici bir rol oynadı. Şirketlerimizin bu değerleri içselleştirmiş olmasının faydalarını pandemi döneminde açık bir şekilde gördük. Teknolojik altyapıya olan yatırımımız işleyişimizin aksamamasını sağladı.

Bundan sonraki planlarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Hedefimiz bu dönemin mümkün olan en iyi şekilde bitmesini sağlamak. Yurtdışı bazı hatların açılması ile hareketlenmenin başladığını görüyoruz. Bundan önce de turizm sektörünün yaşadığı ciddi krizlere şahit olduk ve her defasında bu krizlerden güçlenerek çıkmayı başardık. 2018 yılında misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız ilk yurt dışı yatırımımız JOALİ Maldives’in ardından ikinci ada projemizi de 2021 yılında tamamlamayı planlıyoruz.

Şu anda Türkiye dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?

Tüm dünya genelinde İstanbul gibi bir markaya sahibiz. Türkiye denince ilk akla gelen İstanbul’un yanına Bodrum gibi yeni destinasyonların da eklendiğini görmek beni son yıllarda çok mutlu ediyor. Bu destinasyonları artırmak bizim elimizde. Ülkemizin farklı kültürleri kucaklayan yapısı, mutfağı, doğal güzellikleri bize bunu yapabilmek için birçok olanak sağlıyor.

DİZİLERLE ARAM İYİ DEĞİL

Ne okuyorsunuz?

Yakın gelecek kurgularını, siyasi tarih kitaplarını ve biyografileri okumayı seviyorum. En son Daren Acemoğlu’nun Dar Koridor kitabını okudum.

Ne izlediniz?

Dizilerle aramın çok iyi olmamasına rağmen Unorthodox, The Last Czars gibi beni çok etkileyen birkaç dizi izledim.

Tutkularınız neler?

Hayatta iki büyük tutkum var. Ailem ve işim. Ailemle hareketli zamanlar geçirmek, planlar yapmak, paylaşmak ve birlikte gelişmek benim için çok değerli.

REKABET FAYDA SAĞLAYACAK

Önümüzdeki yıl kuşkusuz Türkiye’yi büyük bir rekabet bekliyor. Siz bu ortama nasıl hazırlanıyorsunuz?

Artan rekabet aslında müşteriler için daha iyi hizmet kalitesi anlamına geleceği için rekabeti olumlu değerlendiriyoruz. Türkiye’nin avantajlarını daha net ortaya koyması için hazırlıklara şimdiden başlamak çok önemli. Özellikle katma değerli turist çekmek için farklılık yaratacak deneyimler sunmanın önemine inanıyoruz.

DAHA ÇOK GENCE İHTİYAÇ VAR

Sizce gençleri yönlendirirken neler yapılmalı?

Yenilenmek, üretimi farklılaştırmak gerekiyor. TÜSİAD’ta başlattığımız ve Lav’ın da Altın sponsor olduğu STEM projesi kapsamında 2014’te yılında yaptığımız çalışmaya göre, Türkiye’de 2023 yılında toplam işgücünün 34 milyona ulaşması hedefleniyor ve yüzde 10 civarında STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında yetişmiş işgücüne ihtiyaç olacak. Yani 2016’dan 2023’e kadar Türkiye’de bir milyona yakın yeni STEM mezununa ihtiyaç var.

ESİN GÜRAL ARGAT KİMDİR?

Esin Güral Argat çocukluğunu Kütahya’da geçirdi. Rıza Güral’ın tek kızı olarak büyüdü. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme ve İktisadı ve Endüstrisi bölümünde master yaptı. Kendini geliştirmek için master yapmaya karar verdiğinde anneydi. İlk işini 1992 yılında kurdu. Çini ve seramik işlerine başladı. 1998 yılında ise aile şirketlerine geçti. 2005 yılında grubun perakende sektörü süreçlerini yönetmeye başladı. 2008 yılından sonra da grubun turizm yatırımlarını yürüttü. 2010 yılında cam üretiminde dünya sıralamasına giren Lav markasının çalışmalarına liderlik etti. 2 çocuk annesi Argat, TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri. Endeavor üyesi.