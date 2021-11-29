Yeni makina yatırımlarıyla yüzde 25 büyüme hedefi

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Kendi alanlarında Türkiye’nin en güçlü tedarikçileri arasında olduklarını vurgulayan Erdoğan Şire, “Yurt içinde yayılmış 5 stok sahası, 1 Paslanmaz Çelik Servis Merkezi, 1 Karbon Çelik Servis Merkezi, Adana Merkez ve İstanbul Satış Şubelerimiz ile sanayicinin çözüm ortağı konumundayız. Dahası, Mersin Serbest Bölge’de bulunan Paslanmaz Çelik Soğuk Çekim Tel ve Çubuk fabrikasında, müşteri taleplerine uygun hammaddeden, kesirli ebatlar dâhil, her ebatta paslanmaz çelik çubuk ve tel üretimi gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

PAYI YÜZDE 40

Paslanmaz çelik çubuk grubunda yüzde 40 pazar payı ile lider olduklarını vurgulayan Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, bir süre önce İstanbul Kıraç bölgesinde devreye alınan 6.300 metrekare stok alanı sayesinde İstanbul’dan Marmara Bölgesi’ne; paslanmaz çelik çubuk grubu, boru profil ve yassı grubunu kolaylıkla temin edebildiklerini söyledi. Şire ayrıca, 60 yıldır her daim yeni yatırımlarla Türk sanayisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini, paslanmaz çelik ile ilgili dünyadaki tüm gelişim ve değişimleri çok yakından takip ettiklerini ve gelecekte oluşabilecek talepleri öngörerek, yatırımlarını bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.

MERSİN VE İSTANBUL’DAN BİRÇOK ÜLKEYE TEDARİK

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Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya’nın önde gelen paslanmaz çelik temincisi ve servis merkezlerinden biri olduklarını ifade eden Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, “Rusya, Sırbistan, Mısır, Tunus, BAE, Ukrayna, Polonya, Ürdün, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Slovenya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Mersin ve İstanbul limanlarından, tüm dünyaya malzeme tedarik ediyoruz” dedi.