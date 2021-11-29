Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
10 yıl sonra karar çıktı Huzur kalmadı...10 yıl sonra karar çıktı! 'Huzur' kalmadı...#Huzur Giyim
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Malatyada maçın kaderini etkiledi Böyle bir lüksü yok...Malatya'da maçın kaderini etkiledi! "Böyle bir lüksü yok..."#Galatasaray
Marmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturmasıMarmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturması#Süleyman Soylu
Tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mıTüm dünyayı yakından ilgilendiriyor: Omikron’dan korkalım mı#Omikron
Denizdeki bereketli kadınlarDenizdeki bereketli kadınlar#Sevinç Konkuş
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Rol arkadaşı karısı olduRol arkadaşı karısı oldu!#Mustafa Ceceli
Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'#Aydilge
Yapılandırmaya katılanlar dikkat Yarın son gün...Yapılandırmaya katılanlar dikkat! Yarın son gün...#Yapılandırma
HABERLEREkonomi Haberleri

Yeni makina yatırımlarıyla yüzde 25 büyüme hedefi

#Teknik Metal#Makina#Çelik Çubuk
Yeni makina yatırımlarıyla yüzde 25 büyüme hedefi

Teknik Metal, 2021 yılında yeni makina yatırımlarıyla birlikte yüzde 25 büyüme hedeflediğini açıkladı. Mevcut durumda 15 milimetre genişliğe kadar paslanmaz çelik şerit tedariki gerçekleştirebildiklerimi anlatan Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, devreye alınacak yeni makina hatları ile birlikte 9 milimetreye kadar tedarik imkanına ulaşacaklarını söyledi. Şire, “Böylece üretim çeşitliliğimizi arttırarak; mutfak endüstrisinden petrokimyaya, inşaattan tersaneye birçok farklı sektörün paslanmaz çelik malzeme tedarikçisi olarak, tedarik yelpazemizi bir üst seviyeye taşımış olacağız” diye konuştu.

 

Haberin Devamı

Kendi alanlarında Türkiye’nin en güçlü tedarikçileri arasında olduklarını vurgulayan Erdoğan Şire, “Yurt içinde yayılmış 5 stok sahası, 1 Paslanmaz Çelik Servis Merkezi, 1 Karbon Çelik Servis Merkezi, Adana Merkez ve İstanbul Satış Şubelerimiz ile sanayicinin çözüm ortağı konumundayız. Dahası, Mersin Serbest Bölge’de bulunan Paslanmaz Çelik Soğuk Çekim Tel ve Çubuk fabrikasında, müşteri taleplerine uygun hammaddeden, kesirli ebatlar dâhil, her ebatta paslanmaz çelik çubuk ve tel üretimi gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

PAYI YÜZDE 40

Paslanmaz çelik çubuk grubunda yüzde 40 pazar payı ile lider olduklarını vurgulayan Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, bir süre önce İstanbul Kıraç bölgesinde devreye alınan 6.300 metrekare stok alanı sayesinde İstanbul’dan Marmara Bölgesi’ne; paslanmaz çelik çubuk grubu, boru profil ve yassı grubunu kolaylıkla temin edebildiklerini söyledi. Şire ayrıca, 60 yıldır her daim yeni yatırımlarla Türk sanayisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini, paslanmaz çelik ile ilgili dünyadaki tüm gelişim ve değişimleri çok yakından takip ettiklerini ve gelecekte oluşabilecek talepleri öngörerek, yatırımlarını bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.

MERSİN VE İSTANBUL’DAN BİRÇOK ÜLKEYE TEDARİK

Haberin Devamı

Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya’nın önde gelen paslanmaz çelik temincisi ve servis merkezlerinden biri olduklarını ifade eden Teknik Metal Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şire, “Rusya, Sırbistan, Mısır, Tunus, BAE, Ukrayna, Polonya, Ürdün, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Slovenya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Mersin ve İstanbul limanlarından, tüm dünyaya malzeme tedarik ediyoruz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknik Metal#Makina#Çelik Çubuk

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising