Yeni kral güneş

Salgın döneminde dünya enerji sektörü büyük bir kırılım yaşadı. Koronavirüs etkisiyle ekonomik aktivitelerdeki aşırı yavaşlama enerjiye olan talebin büyük ölçüde düşmesine neden oldu. Ayrıca tüm dünya bu dönemde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha anladı.

YÜZDE 5’LİK DÜŞÜŞ

Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı da (IEA) bu sürecin etkilerinin de araştırıldığı World Energy Outlook 2020 (Dünya Enerji Görünümü 2020) raporunu açıkladı. Buna göre koronavirüs döneminde dünyanın enerjiye olan talebi 2020’de yüzde 5 azalacak. Özellikle uluslararası taşımacılığın ve yolculukların büyük ölçüde düşüş gösterdiği bu dönemde petrol talebi yüzde 8 düşecek ve küresel petrol talebi günlük 100 milyon varilin altında kalacak. Kömüre olan talep bu yıl yüzde 7, doğalgaz talebi yüzde 3 ve elektrik tüketimi de yüzde 2 gerileyecek.

REKORLAR GÖRÜLEBİLİR

Fosil enerji kaynaklarında üretimin düşmesine rağmen yenilenebilir enerji üretiminin bu yıl tek artış gösteren alan olacağını söyleyen IEA Başkanı Fatih Birol, “Yenilenebilir enerjide bir yükselişe tanık olacağız ama asıl öne çıkan sektör güneş olacak. Güneş ve rüzgarda çok daha büyük kapasite büyümesine şahitlik edebiliriz. Güneş enerjisi de artık dünya elektrik piyasalarının ‘yeni kralı’ olacak. 2 yıl sonra güneş enerjisi alanında yeni rekorlar görülebilir. Bu konudaki temiz enerji yatırımları hızlandırılırsa iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok olumlu katkılar sağlanmış olur” diye konuştu.

TEMİZ ENERJİ DAHA UCUZ

Rapora göre yenilenebilir enerji, tüm senaryolarda hızla büyüyor ve bu yeni elektrik üretim teknolojileri kümesinin merkezinde güneş enerjisi bulunuyor. Özellikle son 10 yıldaki keskin maliyet düşüşleri güneş enerjisini çoğu ülkede kömür ve gaz santrallarından daha avantajlı kılıyor. Destekleyici politikalar ve olgunlaşan teknolojiler, önde gelen pazarlarda sermayeye çok ucuza erişim sağlıyor. Ayrıca küresel elektrik talebi 2030’a kadar yüzde 20 artacak ve bu büyümenin yüzde 80’ini yenilenebilir enerji karşılayabilecek.

YARISI YENİLENEBİLİRDEN GELECEK

- Enerji talebindeki artışı hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynakları karşılayacak.

- Temiz enerji önümüzdeki 10 yılda dünyadaki toplam elektrik talebinin yüzde 50’sine cevap verecek.

- Buradaki talep artışında en büyük payı HES’ler alacak. Rüzgar santralları ise güneşin ardından en fazla büyümeyi yaşayan enerji türü olacak.

- Kömürün payı, Sanayi Devrimi’nden sonra ilk kez 2040’ta yüzde 20’nin altına düşecek.

- Doğalgaz talebi ise Asya bölgesi başta olmak üzere dünyada büyüme gösterecek.

- Petrol talebi 2030’da 2019’a göre yüzde 12 düşüş gösterecek.

- Hindistan, şebeke ölçeğinde pil depolaması için en büyük pazar haline gelecek.

KESKİN DÜŞÜŞ YAŞANDI

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Enerji Uzmanı Kingsmill Bond, “Rapor, 2019’da bize ABD güneş enerjisinin seviyelendirilmiş enerji maliyetinin (LCOE) MWh başına 95 dolar olduğunu göstermişti. Bu yıl aynı maliyet 50 dolar olarak hesapladı. Dolayısıyla, bu önemli çığır açıcı teknolojinin maliyeti bir yılda yarı yarıya azaldı” dedi.