Yeni konut ruhsatı yüzde 50 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Aralık 2019 dönemine ilişkin yapı ruhsat istatistiklerini açıkladı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 48.3, yüzölçümü yüzde 52.4, değeri yüzde 43.8, daire sayısı yüzde 53.9 azaldı.

306 BİN KONUTA DÜŞTÜ

2019 yılında yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 70.5 milyon metrekare oldu. Oysa bu 2018’de 148 milyonu, 2017’de ise 287 milyonu aşmıştı. Geçen yıl ruhsat verilen daire sayısı ise yaklaşık 306 bin oldu. 2018’de inşaat firmaları 663 bin, 2017’de ise 1 milyon 400 bin konut için ruhsat almıştı. Geçen yıl bina sayısı olarak bakıldığında da 53 bin 819 binaya ruhsat verildi. En çok inşaat ruhsatını ise İstanbul, İzmir ve Muğla aldı. İstanbul’da 5 bin 125, İzmir’de 3 bin 437, Muğla’da 3 bin 52 bina için ruhsat alındı. Öte yandan belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde (iskan), bina sayısı geçen yıl 2018’e göre yüzde 26.6, yüz ölçümü yüzde 14.5, daire sayısı yüzde 17.8 azalırken, değeri yüzde 0.2 yükseldi.

ZAM GELİYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, içinde bulunduğumuz dönemi tüketici açısından fırsat dönemi olarak değerlendirirken, ‘Köpründen önceki son çıkış’ yorumunu yaptı. Durbakayım fırsatı şöyle anlattı: “İnşaat maliyetleri yüzde 50-70 arttı. Firmalar bu artışı satış fiyatlarına yansıtmadı. Ama şimdi eldeki imalat bitip sıfırdan konut üretildiğinde aynı fiyatla yola devam etme şansımız yok. Fiyat artışı kaçınılmaz. Yılsonuna kadar yüzde 50 oranında fiyat artışı olacağını söyleyebilirim. Eğer vatandaşın konut alma düşüncesi varsa bu dönemi kaçırmamalı.” Ruhsat sayısında yaşanan düşüşün bir yönüyle de olumlu olduğunu belirten Durbakayım, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile artık her önüne gelen müteahhit olamayacak. Firmalarda ciddi elenmeler göreceğiz. Tüm bunlar sektöre disiplin getirecek ve firmalar daha titiz çalışmayı öğrenecek” diye konuştu.