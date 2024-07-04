Yeni kira döneminde ilk zam %65

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Bundan sonra kira artışları, geçmişte olduğu gibi ‘TÜFE 12 ay ortalamasına’ göre belirlenecek. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeni dönemin ilk zam oranı da netleşti. Buna göre, bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına en çok yüzde 65.07 oranında zam yapılacak.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yeni kira döneminde ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gereken hususlar şöyle:

* Zam sınırı uygulaması 2 Temmuz’da sona erdi. Bu nedenle sözleşme yenileme dönemi 1 Temmuz olanlar, bir dönem daha yüzde 25 zam sınırından faydalanabilecek.

* Artış TÜFE değil, TÜFE 12 ay ortalaması ile yapılacak. İkisi birbirinden farklı. Örneğin son açıklanan yıllık enflasyon yüzde 71.6, ancak 12 ay ortalaması yüzde 65.07.

* Kiraya zam sınırının sona ermesi temmuzda tüm ev sahiplerinin zam yapacağı anlamına gelmiyor. Zam yılda bir kez ve sözleşme yenileme döneminde yapılabilir. Bu nedenle ev sahipleri sözleşme yenileme dönemini bekleyip, o tarihte TÜİK’in açıklayacağı rakamları dikkate alacak.

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* Açıklanan oran tavan artış. Yani ev sahibi dilerse bunun altında bir rakam belirleyebilir ancak üzerine çıkamaz.

* Geçtiğimiz iki yılda zamda uzlaşamayanlar dava yoluna gitti. Talep öyle yoğun oldu ki, davaların sonuçlanması için 2-3 yıl süreler öngörülür hale geldi. İşte bu dava süreci devam eden kiracılar ‘dava sonuna kadar zam yapmıyorum’ diyemez. Onlar da diğer kiracılar gibi sözleşme yenileme döneminde yasal oranı uygulamak zorunda.

* Mal sahipleri yasal artış oranını düşük buluyorsa, 5 yılı dolduran kiracılar için ‘kira tespit’, daha yeni kiracılar için öngörülemeyen bir gerekçe sunmak kaydıyla ‘uyarlama’ davası açabilir. Dava açmadan önce arabulucuya gidilmesi yasal zorunluluk.