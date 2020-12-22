Yeni kaynak ‘verimlilik’

Dünya enerji sektörü daha önce hiç yaşamadığı bir krizin içinde. Bu krizin tek sebebi ise koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak ekonomilerde gerçekleşen büyük talep düşüşleri. Enerji piyasalarının uzun bir süre daha bu krizin etkilerini hissedeceğini söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, önümüzdeki yıl içerisinde de piyasaların net bir düzlük görmeyeceğini ifade etti.

MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Birol, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği toplantıda dünyanın önümüzdeki süreçte yeni bir enerji kaynağına odaklanacağını belirtti. Petrol, kömür ve doğalgaz gibi kaynakların yerine artık yeni bir kaynaktan söz etmek gerektiğini aktaran Birol, bu kaynağın verimlilik olduğunu açıkladı. Enerjiyi verimli kullanmanın hem maliyeti düşürdüğünü hem de daha çevreci bir adım olduğunu anlatan Birol, “Artık enerji verimliliğini en önemli yakıt olarak görebiliriz. Hem ülkelerin cari açığını düşürüyor hem de çevreye ve doğaya daha az zarar verilmesini sağlıyor” dedi.

YENİLENEBİLİRİ KONUŞACAĞIZ

Son dönemde yenilenebilir enerjinin de uluslararası enerji piyasalarında oldukça önemli bir konuma ulaştığını dile getiren Birol, “Bu etki artarak devam edecek. Yenilenebilir enerji daha da güçlenecek. Pandemi döneminde petrol ve doğalgaz piyasaları sıkıntılı bir dönem geçirirken bu süreçte kendi varlığını güçlendiren tek alan yenilenebilir enerji türleri oldu. Artık uluslararası piyasada tüm devletler yenilenebilir enerjide geldikleri noktayı bu bakış açısıyla değerlendirip ne yapabileceklerini tekrar gözden geçirecekler” ifadelerini kullandı.

SOSYAL SORUNLAR OLUŞUYOR

Pandemi süresinde enerji piyasalarının büyük bir kırılım yaşadığını ifade eden Fatih Birol, “Bu süreçte çok fazla enerji şirketi ekonomik olarak zor bir dönem geçiriyor. Özellikle bu şirketlerin sağladıkları istihdamlar da ciddi düşüşler var. Çok fazla kişi işini kaybetti. Bu beraberinde sosyal sorunları da getiriyor. Bu kısımlara da ayrıca odaklanmak şart” değerlendirmesinde bulundu.

‘AŞI NE DERSE O OLACAK’

Salgının ilk başladığı günden itibaren büyük bir şok geçiren dünya ekonomileri pandemi sürecinde gelen olumlu ve olumsuz haberlerle bir dalgalanma süreci yaşadı. Vaka sayıları artışa geçtiğinde ve salgının yayılma hızını azaltacak kısıtlama önlemleri devreye girdiğinde enerji talebi zayıflarken vakaların düştüğü dönemde ise enerji talebi artış gösterdi. Talepteki bu hareketler özellikle petrol fiyatlarının seyrini etkiledi.

PİYASALAR BEKLEMEDE

Bu konuda aşı çalışmalarınından elde edilecek sonuçların enerji piyasalarını çok yakından ilgilendirdiğini söyleyen Fatih Birol, “Önceden Petrolde ve gazda üretim bölgelerindeki sıkıntılara ve talebe bakıyorduk ama artık bunların hepsinin önüne geçen bir etken var. O da aşı çalışmaları. Artık her şey aşının etrafında dönüyor. Aşı ne derse ol olacak. Aşılar iyi sonuçlar getirdikçe piyasalar da ona göre olumlu tepkilerini verecek. Ancak özellikle petrol fiyatları özelinde konuşmak gerekirse şu anda yüksek fiyat beklentisi biraz anlamsız olur. Özellikle eskisi gibi 70-80 dolar seviyelerini görmek için daha beklememiz gerekiyor. Arz edilmiş veya arz edilmeye bekleyen petrol ve doğalgaz seviyesi bu kadar yüksekteyken de bu zaten mümkün görünmüyor” diye konuştu.