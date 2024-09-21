Yeni iPhone için kuyruğa girdiler

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Telefona sahip olmak isteyen bazı vatandaşlar, önceki akşam saatlerinde mağaza önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluştururken, son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL’den başlayıp 120 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, “16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179’uncu sıradayım, yapay zekâ özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül’ de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu’nda oturuyorum, Zeytinburnu’ndan gelip 23.30’dan beri sıradayım” diye konuştu.

YENİ SERİDE NELER DEĞİŞTİ

Apple, 9 Eylül’de gerçekleştirdiği “It’s Glowtime” etkinliğinde başta iPhone 16 serisi olmak üzere birçok yeni model ve teknolojiyi dünyaya duyurmuştu. Düzenlen etkinlikte verilen bilgilere göre, iPhone 16 serisi artık 6.1 inç Super Retina XDR ekran ile gelecek. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini arttıracak.

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iPhone 16’nın kamera sistemi, 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Bu kameralar, düşük ışık performansını artırırken, yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile de dikkat çekiyor. Gece modu, portre modu ve yeni sinematik mod gibi özellikler, kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekmesini sağlıyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max sadece aynı kamera sistemini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez 120 fps’de 4K videolar çekebilecek.

iPhone 16, Apple’ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor.

Apple, iPhone 16’da yapay zekâ özelliklerine de büyük önem verdiğini söyledi. Siri, OpenAI’ın ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilmiş. Siri, artık daha doğal ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor. Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget’lar ve daha iyi yapay zekâ yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor.

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iPhone 16 Pro’nun şu anda Pro Max modellerine özel olan 5x periskop kamera lensine sahip olacağı bildirildi. iPhone 16 Pro ve Pro Max sadece aynı kamera sistemini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez 120 fps’de 4K videolar çekebileceği öne sürüldü. Bu özellik iPhone 15 Pro modellerinde 4K’da 60 fps ile sınırlı. Üstelik harici depolama alanına bağlandığında iPhone 16 Pro ve Pro Max 120 fps’de ProRes 4K çekim yapabilecek.

İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 16 başlangıç fiyatı: 64.999 TL

iPhone 16 Plus başlangıç fiyatı: 73.999 TL

iPhone 16 Pro başlangıç fiyatı: 82.999 TL

iPhone 16 Pro Max başlangıç fiyatı: 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999 TL