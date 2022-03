Yeni hazine arazileri üretim için geliyor

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine arazisini, başta zeytin olmak üzere ceviz ve badem üretimi için verdiklerini belirterek, “2022 yılında, çok daha büyük oranda Hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için çiftçimizin kullanımına açacağız” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) arasında işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Evrenseki Turizm Merkezi’ndeki Şeker-İş Sendikası’na ait otelde düzenlenen törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kurum, “Çevre, doğa ve tüm yeşil alanlarımızı merkeze alan, son derece kıymetli bir protokolü imzalayacağız. Bu protokolle Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Hatıra Ormanı çalışmalarını artık her yıl birlikte yapacağız. Bugün ülkemizin her yerinde milyonlarca fidanımızı, kadınlarımızın yoğun ilgi gösterdiği ve sahiplendiği millet bahçelerimizde toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Son dönem gündeme gelen zeytin ağaçlarının ve alanlarının zarar göreceği iddialarının yalan olduğunu söyleyen Kurum, yaptıkları çalışmaları anlattı. Kurum, “Türkiye’de 2002’ye kadar 620 bin hektar zeytincilik alanı vardı. 2021 itibarıyla zeytin alanı büyüklüğümüz tam 890 bin hektara çıktı. Ülkemizde bizden önce 101 milyon zeytin ağacı varken, bugün bu sayıyı 192 milyona çıkardık. 20 yılda Türkiye, çiftçisiyle, emekçisiyle el ele vererek, zeytinine gözü gibi baktı. Hem zeytin hem de zeytinyağı üretiminde dünya 5’incisi olmuştur. Zeytin ağaçlarımız bırakın azalmayı, yaptığımız desteklerle günbegün daha da artmaktadır” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER RAHAT OLSUN

Bakanlık olarak yaklaşık 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine arazisini, başta zeytin olmak üzere ceviz ve badem üretimi için verdiklerini kaydeden Kurum, “Şimdi yeni bir hedef daha belirledik. 2022 yılında, çok daha büyük oranda Hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için çiftçimizin kullanımına açacağız. Zeytin üreticisi kardeşlerimiz, çiftçilerimiz rahat olsun, müsterih olsun. Sadece zeytinde değil, tüm bitki ve meyve çeşitlerinde stratejik adımları, geliştirici adımları, zeytinin alanını genişletecek adımları, çiftçimizle, üreticimizle el ele vererek, kararlılıkla atacağız” dedi. Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.