Yeni hayvancılık destekleri sektörün umudunu artırdı: Gıda enflasyonunu azaltacak destek

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı kararıyla çıkan hayvancılık desteklemeleri sektör temsilcilerinden tam not aldı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, “Uzun zaman sonra umudum yeşerdi. Gıda enflasyonunu konuşmadığımız bir Türkiye olacak” dedi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise yeni destekleme modelinin dışa bağımlılığı azaltacağını ve sonuçların üç yıl içinde görüleceğini söyledi. Doğru, kırsalda kadına ve gençlere verilen desteğin özendirici ve çok önemli olduğunu belirtti.

PERFORMANS VE KALİTEYE GÖRE DESTEK

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, yeni destekleme modelinin verimlilik ve üretimi teşvik ettiği görüşünde. Modeli, “Yani doğrudan gelir desteği değil, verimli üretimi daha çok hedefleyen bir yapıya sahip” sözleriyle özetleyen Solakoğlu, modelin üç yıllık dönemi kapsamasının da çok memnun edici olduğunu ifade etti. Solakoğlu, “Şimdi performans ve kalite kriterlerine göre çok daha fazla destek almak mümkün. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile aynı istikamete bakıyoruz. Çünkü o da üretim ve verimlilik odaklı” diye konuştu.

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AİLE İŞLETMELERİ KAYIT ALTINDA OLACAK

Hayvancılıkta büyük yeri olan aile işletmelerinin yeni düzenlemede ayrı başlıkta ele alınmasından da memnun olduklarını söyleyen Solakoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Üretimin yüzde 50’sinden fazlası aile işletmeleri ancak buralarda çoğunlukla kayıt dışı üretim yapılıyordu. Yeni destekleme modeli bu işletmelerin kayıt içine girmesi için çok ciddi teşvikler veriyor. Hayvan sayımlarını da daha hızlı yapabileceğiz. Türkiye’de bir hayvanı kestiğimizde yaklaşık 200 kilo kemikli et elde ediyoruz. Avrupa’da aynı ırktan hayvan kesildiğinde 350 kilo et elde ediliyor. Bunun nedeni de biraz daha uzun bakılması ve doğru besleme yapılması. Yeni destekleme ile artık 300 kilonun üzerindeki kesime de yine teşvik verilecek. Çiftçi böylece hayvanı nasıl bu kiloya ve üzerine çıkarabilirim diye araştıracak.”

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GIDA ENFLASYONU İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞME

Uygulama kapsamında atılan adımların Türkiye’de ilk kez yapıldığına da dikkat çeken Solakoğlu, “Bakanlık, planlı üretimle sözleşmeli tarıma da önem veriyor. Planlı üretim sayesinde piyasa istikrar kazanacak. Programa sadık kalınırsa, hayvansal gıdada ve bitkisel üretimde gıda enflasyonunu konuşmadığımız bir Türkiye olacak. Sadık kalınacağının göstergesi de desteklerin üç sene olarak açıklanması” yorumunu yaptı.

Solakoğlu, yeni desteklerin kadın ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılığı içermesini ise, “Bu, kişileri şehirden çıkarıp tarlaya götürecek bir destekleme değil. Varolanlara bir teşvik var. Ama bu nazik bir jest. Markalaşma, teknoloji kullanımı, gençelerin sisteme nasıl dahil olacağı gibi bundan sonra gelecek olan hamleler önemli” şeklinde değerlendirdi.

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ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANMALI

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da hayvancılık desteklerinin etki analizi sonuçlarına göre yapıldığını söyledi. Araştırmalar sonrasında bu destek modelinin ortaya çıktığını belirten Mutlu, şöyle konuştu: “Örneğin büyükbaşta temel hedefimiz, her yıl bir buzağı ve kaliteli, yüksek verimli süt alabilmekti. Yeni destekleme modeli, bu iki temel amaca uygun kriterler koyarak çiftçimizi yönlendiriyor. Bunun yanında 41 yaşın altındaki gençler ve kadın çiftçilere özendirici bir destekleme kalemi açıklandı. Bu da çok olumlu ve yeterli. Köylerde hayvanları sağan, genelde kadınlar ve genç kızlarımız. Yeni modelde desteğin artması için kadının işletme sahibi olması gerekiyor. Kırsalda olumlu etkilerini alacağımıza inanıyoruz.”

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Yeni modelde küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapılmasını umut verici olarak nitelendiren Mutlu, şöyle konuştu: “Aile işletmelerinin meslekten kopmasını önleyici bir destekleme modeli olmuş. Küçük işletmelerin yok olması üretimde dışa bağımlı olmak demektir. Model, üç senelik açıklandı. Önümüzdeki üç senede neticelerini alırız. Bu destekleme modelinin sonunda tek talebimiz var. Bir ödeme takvimi de açıklanmalı. Yani destekler ne zaman ödenecek? Bu da belli olursa hayvancılık için önemli bir adım atılmış alacak.”