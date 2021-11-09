Yeni havalimanı metrosu için geri sayım başladı

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Karaismailoğlu, metronun Kağıthane ile havalimanı arasındaki ilk bölümünü 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu hatla ilgili şu bilgileri verdi: “37.5 kilometrelik metro hattımızın günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanıyor. An itibarıyla yüzde 96’sını tamamladığımız metroyu, İstanbul Havalimanı’nın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri olarak üç istasyonda tasarladık. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular’ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe istasyonumuzun yapımını tamamlayıp test aşamasına geleceğiz.”

811 KİLOMETRE

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Ülke çapındaki metro çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Adil Karaismailoğlu, “İstanbul’da devam eden 7 ayrı raylı sistem hattının toplam uzunluğu 103 kilometre. 12 şehrimizde halkımızın hizmetinde olan raylı sistem hatlarımızın toplam uzunluğu 811.5 kilometre. Bu hatların 312 kilometresi, Bakanlığımız tarafından inşa edilerek milletimizin hizmetine sunuldu. Bu hatlarımızın yanı sıra Bakanlık olarak inşasını sürdürdüğümüz 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğu 185 kilometreyi buluyor. İstanbul’da Bakanlığımız tarafından yapılan ve kullanımda olan raylı sistem uzunluğu ise 80 kilometre” diye konuştu.