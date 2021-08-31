‘Yeni Fikirtepe’de inşaat başladı

İSTANBUL’da kentsel dönüşümün en zor ilerlediği bölge olarak bilinen Fikirtepe’de sorunlar çözüldü, projelerde çalışmalar başladı. Bazı müteahhitlerin inşaatları yarım bırakması ile binlerce ailenin mağdur olduğu bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girmiş, Bakan Murat Kurum “Projeleri biz tamamlayacağız” demişti. İşte bu projelerde bakanlık iştiraki Emlak Konut GYO eliyle ilk kazma vuruldu.

8 MİLYAR TL YATIRIM

60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, 8 milyar lira değerindeki ‘Yeni Fikirtepe’ projesinde ihale sürecini Emlak Konut GYO yürütüyor. Bölgede ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda inşaat çalışmaları başladı. ‘Yeni Fikirtepe’ projesinde konutların hak sahiplerine etaplar haline 4 yılda teslim edileceği açıklandı.

YEŞİL ALAN ARTTI

İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’de vatandaşların hak kaybına uğramaması adına emsal 4 olarak kabul edildi. Yapılan yeni planla da toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 arttırıldı. Her bir yapı adası için ayrı ayrı değil, tüm bölge için bütüncül yaklaşımla geniş park, yeşil alan yapılmasının önü açıldı. Böylece ‘Yeni Fikirtepe’ projesinde kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatıların yer alması sağlandı. Bu kapsamda projenin bir önceki planında 101 bin 693 metrekare park alanı yer alırken, bu oran yapılaşma alanı değiştirilmeden yeni planda 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı.

RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLECEK

BÖLGEDE yeni projelere başlanılması için riskli evlerin tahliye edilmesi gerekiyor. Bakanlık yetkilileri mayıs ayında yaklaşık 6 bin ev ve işyerine tahliye tebligatı yollamıştı. Vatandaşa tahliye için verilen süre 1 Ekim’de dolacak. Yeni Fikirtepe projesi kapsamında evini tahliye eden ya da edecek olanlara her ay kira yardımı yapılacak. İstanbul’da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı, 1.150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için 1.500 lira olarak belirlendi. Projelerde vatandaşla paylaşım oranı ise yüzde 50 oldu. Örneğin arsa sahibine ait 40 metrekare arsa varsa, emsal inşaat alanı hakkı 160 metrekare oluyor. (40 m2 x 4 emsal) Paylaşım sonrası vatandaşa yüzde 50’ye denk gelen 80 metrekare bağımsız birim düşüyor.

3 AŞAMADA TAMAMLANACAK

2007‘de ‘kentsel dönüşüm alanı’, 2013’te ‘riskli alan’ ilan edilen Fikirtepe’de binlerce kişi mağdur olunca bakanlık sürece dahil oldu. Şimdi bakanlık 3 aşamada Yeni Fikirtepe’yi tamamlayacak. İlk aşamada henüz tahliye ve yıkımın yapılmadığı alanların boşaltılıp yıkılması, ikinci aşamada yerinde dönüşüm esası ile depreme güvenli evlerin tamamlanması, üçüncü aşamada ise bağımsız birimlerin hak sahiplerine dağıtımı planlanıyor.

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