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Yeni dönemde öncelikli gündem istihdam teşvikleri

#Ekonomi#Reform#TBMM
Yeni dönemde öncelikli gündem istihdam teşvikleri
Hacer Boyacıoğlu

1 Ekim itibariyle çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin öncelikli gündemleri arasında istihdam teşvikleri de olacak.

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Ekonomi Reformları Eylem Planı’na göre, yıl bitmeden Meclis gündemine istihdam teşvikleriyle ilgili düzenlemenin getirilmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeyle teşvikler sadeleştirilecek ve verimsiz teşvikler yürürlükten kaldırılacak, teşviklerdeki mükerrerliklerin de önlenmesi sağlanacak.

20’YE YAKIN TEŞVİK

SGK kapsamında 20’ye teşvik uygulanıyor. Bu teşvikler arasında en bilineni SGK işveren priminden beş puanlık indirim yapılması. Bu uygulamadan primlerini zamanında ödeyen, kayıt dışı çalıştırmayan tüm işverenler yararlanabiliyor. Sektörel ayrım gözetmeyen bir diğer teşvik de, asgari ücret desteği. 75 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2021 yılı için uzatıldı. Bu desteğin gelecek yıl uygulanıp uygulanmayacağı ise bilinmiyor. Bu desteklerin yanı sıra genç ve kadın istihdamı, ilave istihdam, sosyal yardım alanların istihdamı, genç girişimci teşvikleri bulunuyor. Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde ise İşsizlik Sigortası teşviği bulunuyor. Ayrıca sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için 5 puanlık indirime ek olarak, ilave 6 puanlık indirim uygulanıyor. Bu teşviğin süresi de Cumhurbaşkanı kararı ile bu yıl sonuna kadar uzatılmış durumda. 2013 yılı başından bu yana uygulanan bu teşvikten 51 il ve 2 ilçedeki özel sektör işyerleri yararlanabiliyor.

Birçok istihdam teşviğinin uygulamada olması nedeniyle, “potansiyel teşvik sorgulama” hizmeti de verilmeye başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sayfasında yer uygulamada, işverenler istihdamı sağlanacak sigortalının hangi teşvikten yararlanacağını işe giriş bildirgesini vermeden sorgulayabiliyor. Ekonomi Reformları Eylem Planı’na göre yıl sonuna kadar çıkarılması gereken ve çalışma dünyasını yakından ilgilendiren yasalar arasında kısmi süreli istihdam yasası da bulunuyor. Bu yasayla, kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin belirlenmesi hedefleniyor.

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#Ekonomi#Reform#TBMM