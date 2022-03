Yeni dönem ihracatın formülü, katma değeri yüksek projeler

Haberin Devamı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkan adayı Tayfun Koçak, 10 hedef ülkede pazarlama ofisleri kuracaklarını, yurt dışında fuarlar organize edeceklerini, e-ihracat departmanı ile kimya istihbarat merkezi kuracaklarını söyledi.



Koçak, "İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Şili, İngiltere, Güney Afrika, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Hong Kong ve Endonezya’da, sonrasında da üyelerimizle birlikte belirleyeceğimiz ilave ülkelerde, sadece kimya sektörü çalışmalarına yönelik ofisler açıyoruz. Bu ofisler kanalıyla pazardaki rakip ürünleri, sektördeki gelişmeleri inceleyecek, potansiyel alıcılar ile iletişimi sağlayarak tüm üyelerimiz ile paylaşacağız. Diğer yandan, son yıllarda önemi artan B2B organizasyonlarını her bir sektörümüz için uygulamaya alacak ve yıl içerisinde her sektörümüz için artan sayıda organizasyon gerçekleştireceğiz. Tüm organizasyonlarımızda ön finansman sağlayarak üyelerimizin devlet desteklerinden peşin olarak faydalanmalarını sağlayacak, belirli pazarlar için özel ilave teşvikler uygulayacağız. Bize göre kimya sektörümüzün genelini ve boya, ambalaj, inşaat malzemeleri, plastik, kozmetik, medikal gibi diğer tüm alt sektörlerimizi yılda bir veya en fazla 2 yurt dışı fuar ve yurtdışı heyetle tanıtmak yetmez. Bu nedenle '360 derece' pazarlamaya geçiyoruz. Stratejimizi ve hedef pazarlarımızı birlikte belirledikten sonra fuarlar ve yurtdışı heyetlerini çok daha nitelikli hale getireceğiz. Tek seferlik ve devamı olmayan faaliyetler yerine içine yurtdışı basın, sosyal medya ve şimdiye kadar denenmemiş farklı kanalları kullanarak iletişimimizi etkinleştireceğiz. Türk kimya sektörümüzü tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

İhracatımızı artırabilmek ve yeni pazarlara girişi kolaylaştırabilmek için uluslararası fuarlara katılımın yanında Latin Amerika ve Afrika gibi nitelikli fuarlar olmayan farklı pazarlarda kendi fuarlarını düzenleyeceklerini belirten Koçak, "Daha uygun koşullarda, daha etkin bir şekilde ihracatçılarımızı yeni pazarlarla tanıştıracağız. İhracatçı İlişki Yönetim Platformu ise sektörümüze katma değer katacak bir başka projemiz. Öte yandan, e-ticaret günümüzün yıldızı ve giderek tüm pazarlarda payını daha da artırıyor. Ancak teknik düzenlemelerden üyelerimizin eğitimine kadar önümüzde atacağımız birçok adım var. Öncelikle e-ihracat için özel bir birim kuracak, ardından yurtdışı e-pazaryerleri ile ortak anlaşmalara imza atacağız. Yurtdışı ortak dağıtım noktaları oluşturarak e-ihracatın daha çok firmamızca kullanılmasına çalışacağız. Çoğu firmamızın maliyetler nedeniyle yurt dışındaki pazarlarla ilgili raporları alamadığını ve müşteri istihbaratını yapamadığını biliyoruz. Bu tarz raporların üyelerimizle paylaşılmaması düşündürücü. 4 yıl daha kaybetmeyeceğiz. Araştırma konusunda yetkin profesyonel kuruluşlara her yıl 50 sektörel ülke raporu hazırlatarak üyelerimizle paylaşacağız" dedi.



Koçak, sektörün yurt dışı ilişkilerini canlandıracaklarını da belirterek, "Biz yurtdışı ilişkilerimizi geliştireceğiz. Son yıllarda ihtiyacı artan nitelikli eleman konusunda meslek okulları ve üniversiteler ile işbirliğinde ortak projeler kurguluyoruz. Hem mavi hem de beyaz yakalı eleman ihtiyacımızı çözüme kavuştururken mevcut personellerimizin eğitimi ile niteliklerini geliştirmeyi planlıyoruz. Bir diğer önemli nokta da sektörümüz için kritik önem arz eden teşvik meselesi. Teşvikleri hem basitleştirecek hem de başvuru süreçlerini hizmet odaklı iyileştireceğiz. 2022 yılına geldiğimiz bu günlerde halen web sayfasının İngilizce versiyonu bulunmayan birliğimizi biz dijitale taşıyacağız. Tüm başvurularınızı dijital kanallardan görebileceğiniz, mobil kanalları da içine alan bir iletişim altyapısı ile hem üyelerimize hem de yurt dışındaki alıcılara daha etkin bir şekilde hizmet vereceğiz" dedi.