Yeni dönem başlıyor, gözler 15.30'da... İki ülke arasında büyük anlaşmada imzalar atılıyor

Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamının sağlanması için bugün saat 15.30'da İngiltere ve Türkiye arasında ticaret anlaşması imzalanacak. İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye'yle yapacağı ticaret anlaşmasıyla İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, umutlu olduğunu belirtmişti.

Otomotiv, çelik ve imalat başta olmak üzere birçok ticaret alanında netlik kazandıracak anlaşma gümrüksüz ticaret düzenlemelerini kapsıyor.

YENİ DÖNEM HAYATA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada anlaşma ile yeni dönemin hayata geçeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımız 25 Aralık itibariyle 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Bu vesile ile dış ticaretimiz açısından önemli bir müjdeyi sizle paylaşmak istiyorum. İngiltere'nin AB'den ayrılma takvimi perşembe günü başlıyor. Yapılan uzun müzakereler sonrasında İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın bu anlamanın imzaları atılıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter hesabından Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı bugün imzalayacaklarını belirterek "Hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

BEŞİNCİ BÜYÜK TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2019'da 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi ve İngiltere, Türkiye'yle imzalanacak anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç 'in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu belirtti.

İngiltere, AB'den çıkış için verilen bir yıllık geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'tan önce, şu ana dek 62 ülkeyle ticaret anlaşması yaptı.

Londra, Ankara'nın AB'yle Gümrük Birliği Anlaşması bulunduğundan, Türkiye'yle geçen hafta AB'yle anlaşmaya varıl masından önce Türkiye'yle ticaret anlaşması yapamıyordu.