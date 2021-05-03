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Ekonomi
Haber Giriş: 03.05.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Yeni destek paketine başvurular başladı! 75 bin liraya kadar destek kimleri kapsıyor?

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Esnafa KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular bugün başladı. Destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanacağı öngörülüyor.

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KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için başlattığı destek programına başvurular bugün başladı. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun detayları ele aldı. 

Gülşen Coşkun'un açıklamaları; 

Genel çerçevesi kapsamında gelir kaybına uğramış ancak istihdamını koruyanlara yönelik bir destek. Bu destek imalat sektörünü kapsıyor. Bir de teknoloji tabanlı start-up'lara yönelik bir destek paketi...

Milyonlarca kişiye ‘kapanma’ desteği
Milyonlarca kişiye ‘kapanma’ desteği

5 milyar lira genel bütçeli destek paketinde kime ne kadar verilecek?

- Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.
- Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.
- Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.
- Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.

BAŞVURULAR KOSGEB'TEN

Başvurular için ise KOSGEB'in internet sayfasına girmek gerekiyor. KOSGEB'in internet sayfasından e-devlete yönlendiriyor. Bu şekilde başvurular yapılıyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıklamış, "Gelir kaybı sorun olmayacak. 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız" demişti.

130 BİN İŞLETME YARARLANACAK

130 bin işletmenin programdan yararlanacağı öngörülüyor. Başvurular bugün başlıyor ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Hedef haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak.

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