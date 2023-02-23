Yeni bir hayat için satılık: Depremzedeler nakit ihtiyacı için ağır hasarlı araçlarını satışa çıkarıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatta kalan vatandaşların binlercesi yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken, gelecek günlerin kaygısını da taşıyor. Birçoğunun evi, eşyaları artık yok. Bazı depremzedelerin elinde satıp paraya çevirebileceği varlık olarak otomobilleri kalmış. Onlar da ağır hasarlı. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’dan birçok depremzede, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremden zarar görmüş otomobillerini ikinci el ilan siteleri üzerinden satışa koymaya başladı. Bu sitelerdeki “deprem hasarlı” ilan sayısı hızla artarken “acil para ihtiyacından dolayı satılık” ve “deprem bölgesinden taşınacağımız için nakit ihtiyacından dolayı satılık” açıklamaları dikkat çekti.

Aracını Hatay’dan ilana koyan depremzede Emir Yücel, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Normalde satış fiyatı 600-650 bin TL civarında olan 2022 model aracımı 325 bin TL’den deprem hasarlı olarak ilana çıkardım” dedi ve şöyle devam etti:

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‘BAŞKA ŞEHRE GİDECEĞİM’

“Araç henüz çok yeniydi. 1000 kilometre bile yol yapmamıştı. Depremde evimizi ve eşyalarımızı kaybettik. Bütün şehir yerle bir oldu. Acil bir şekilde nakde çevirebileceğimiz sadece otomobilimiz kaldı. Bu otomobili de hızlıca nakde çevirip başka bir şehre gitmek, hayatıma devam etmek için satıyorum. Bir şekilde hayata tutunmak zorundayız. Başka bir birikimimiz yok.”

‘SADECE BU KALDI’

Görüştüğümüz başka bir depremzede Gökhan Köşker de, “Yengemin aracını satıyorum. Depremde evleri yıkıldı. Ellerinde sadece bu otomobil kaldı. Çok acil nakit paraya ihtiyaçları var. Normalde araç da lazım ama elde kalan para ile aracı tamir etmek kolay değil. Zaten tamir yapabilecek servis de kalmadı şehirde. Son parayı tamire harcarsak bir şey kalmayacak. Bu yüzden hızlıca satışını yapıp üç beş kuruş güvence olsun istiyoruz. 355 bin TL’den satışa koyduk. İnşallah en kısa sürede elden çıkarabiliriz” diye konuştu.

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‘PAZARLIK YAPMAM SON MALVARLIĞIM’

Malatya’dan Ünsal Yoldaş ise 130 bin TL’ye satışa koyduğu deprem hasarlı aracı hakkında, “Gözüm gibi baktığım aracımı bu haliyle satıyorum. Tavan bagaj kaput üstüne ikinci kattan duvar yıkıldı, sağ tarafa da duvar yıkıldı. Muayenesi yeniydi, her şeyini yaptırmıştım sorunsuzdu. Fiyat olarak pazarlık maalesef yapmayacağım elimde kalan son malvarlığım o yüzden yazılan fiyata veriyorum” açıklamasını yaptı.

3 ARAÇTAN 1’İ HASARLI

Peki depremden ağır hasar almış araçlar nasıl kullanılacak? Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı şu bilgileri verdi: “deprem bölgesinde bulunan her 3 araçtan 1’i hasar aldı. Hasar alan araçlardan özellikle kasko poliçesi olmayanlarının, onarılabilir durumdaysa ve ağır hasar almamışsa doğru tekniklerle onarılması, vatandaşların bu zorlu süreçte maddi kayıplarını Araç yönünden minimize edecektir. Öte yandan ağır hasar almış araçların, doğru bir prosedürle trafikten çekilmesi ve çevre kanunlarına uygun bir şekilde hurdaya ayrılması, geri dönüştürülmesi, insan sağlığı için büyük önem arz ediyor.”