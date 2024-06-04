Yeni ambalaja 300 milyon TL’lik yatırım

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Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “2024 yılında yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Bizim için önemli olan sadece ürünlerimizin kalitesi değil, aynı zamanda tüketicilerimizin memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil ambalajımızı tüketicilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirdik” dedi.

Ipsos Hane Tüketim Paneli’ndeki bilgilere değinen Yiğitbaşı, her 100 hanenin 63’ünde Pınar Süt tüketildiği söyledi ve yeni ambalajlı ürünleriyle ilgili şunları söyledi: “Yeni nesil ambalajımız birçok açıdan fark yaratıyor. Kolay açılabilir kapağı, geniş ağız çapı ve dökme performansıyla, modern tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle tüketicilerimize değer katacak bir ürün sunuyoruz.”