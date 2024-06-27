Yen 38 yılın en düşük seviyesinden döndü

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Yen Perşembe günü dolar karşısında 38 yılın en düşük seviyesini gördükten sonra hafifçe yükseldi. Yen'deki hareket piyasaları Japon yetkililerin olası müdahalesine karşı alarma geçirirken, yatırımcılar yeni bir volatilite turuna yol açabilecek ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Japon para birimindeki son düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürme takvimi etrafındaki belirsizliğin ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını sıkılaştırma konusundaki temkinli tavrının etkisiyle geldi.

Sektördeki uzun süredir devam eden rallinin abartılmış olabileceği ve kar amacı güdenlerin devreye girebileceği endişeleri nedeniyle teknoloji firmaları baskı altına girerken, tüccarlar da Asya genelinde hisse senedi satıyorlardı.

Japon Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda hafta başında yetkililerin forex piyasalarındaki hareketleri yakından takip ettiğini ve yen desteğiyle günün 24 saati müdahale etmeye hazır olduklarını söyledi.

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ABD Hazine tahvil getirilerinin hızla artmasıyla dolar/yen paritesi Çarşamba günü 1986'dan bu yana en düşük seviye olan 160,87'ye geriledi.

Analistler, yatırımcıların hükümetin hangi noktada harekete geçeceğini görmek için sınırları zorlamaya devam etmelerinin mümkün olduğunu söylüyor. Bazıları hedefin 165 olduğunu söylerken, diğerleri doların 170 yene ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/yen paritesinin Nisan sonunda 34 yılın en düşük seviyesi olan 160,17'ye düşmesinin ardından, yene destek için milyarlarca dolar pompalandı, ancak etkisi sınırlı oldu.

YEN NEDEN DÜŞÜYOR?

Doların yen karşısındaki yükselişi, Fed ve BoJ'un para politikalarındaki büyük ayrışmalardan kaynaklanıyor. ABD Merkez Bankası hâlâ yapışkan enflasyondan endişe ediyor ve Japon yetkililer kırılgan ekonomiye zarar vermekten kaçınmaya çalışıyor.

Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi açıklanacak ve ardından bir hafta sonra önemli istihdam verileri gelecek.