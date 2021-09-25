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Yemen'de hayat pahalılığı protesto edildi

#Yemen#Pahalılık#Ekonomi
Yemende hayat pahalılığı protesto edildi

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yüzlerce kişi Yemen riyalindeki aşırı değer kaybı, yolsuzluk ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenledi.

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AA - Taiz'deki gençlik gruplarından "Düzeltmek için Gençlik Hareketi"nin çağrısı üzerine yüzlerce Yemenli Taiz kent meydanındaki Cemal Abdunnasır Caddesi'nde toplandı.

Göstericiler, Yemen riyalindeki aşırı değer kaybı, yolsuzluk, hayat pahalılığı ve Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna tepki ifade eden sloganlar attı.

Gençlik Hareketi'nin gösteride okunan yazılı açıklamasında, açlık ve hayat pahalılığının her bireyin hayatını etkilediği ve çektikleri sıkıntının onları bu gösteride bir araya getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Muin Abdulmelik hükümetinin görevden alınması ve görevi ülkeyi Husilerden kurtarmak ve yerel para birimindeki değer kaybı ile ekonomideki kötüleşmeye çözüm bulmak olan yeni bir hükümet atanması talep edildi.

Taiz'deki tüccarlarından yerel para birimindeki değer kaybına çözüm bulununcaya kadar gerilimi tırmandırmaları istenilen açıklamada, kapsamlı greve gidilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen'in Aden, Taiz, Aden ve Hadramevt vilayetlerinde bir ABD doları 1200 Yemen riyalinin üzerinde işlem görürken, bu bölgelerde halk temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının aşırı artması nedeniyle protestolar düzenliyor.

NE OLMUŞTU?

Hükümet, Taiz vilayetinde aylardır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapmıyor ancak yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.
Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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#Yemen#Pahalılık#Ekonomi