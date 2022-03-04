Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yemekte görülmüştü... Yeni uzay yolcusu belli oldu

#Jeff Bezos#Pete Davidson#Blue Origin
Yemekte görülmüştü... Yeni uzay yolcusu belli oldu

Saturday Night Live'ın ünlü komedyeni son zamanlarda Kim Kardashian'la olan ilişkisiyle öne çıkan Pete Davidson, milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin uçuşuna katılarak uzaya çıkacak.

Haberin Devamı

Saturday Night Live’ın ünlü komedyeni Pete Davidson, CNN'in haberine göre Jeff Bezos'la Blue Origin uzay uçuşunda katılmak için görüşmelerde bulunuyor. 

Son günlerde Kanye West'ten boşanan Kim Kardashian'la adından söz ettiren Davidson, ocak ayında Amazon'un kurucusunun Los Angeles'taki evinde akşam yemeği için buluştuğu ortaya çıkmıştı. 

Gözden Kaçmasın

NATOdan Ukrayna açıklaması: Daha kötüsünü göreceğizNATO'dan Ukrayna açıklaması: Daha kötüsünü göreceğiz!Haberi Görüntüle

UZAY TURİZMİNE YARDIMCI OLACAK

Bezos, bu uçuşların yeni bir uzay turizmi çağının başlamasına yardımcı olacağını umuyor. Öte yandan henüz bir sözleşme imzalanmasa da Davidson'ın uzaya yolculuğuna kesin gözüyle bakılıyor. 

Eski “Star Trek” oyuncusu William Shatner da geçtiğimiz ekim ayında bir Blue Origin yolculuğuna çıkarak uzaya giden en yaşlı kişi olmuştu. 

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putinden dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'den dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirinHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jeff Bezos#Pete Davidson#Blue Origin

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş