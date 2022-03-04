Yemekte görülmüştü... Yeni uzay yolcusu belli oldu

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Saturday Night Live’ın ünlü komedyeni Pete Davidson, CNN'in haberine göre Jeff Bezos'la Blue Origin uzay uçuşunda katılmak için görüşmelerde bulunuyor.

Son günlerde Kanye West'ten boşanan Kim Kardashian'la adından söz ettiren Davidson, ocak ayında Amazon'un kurucusunun Los Angeles'taki evinde akşam yemeği için buluştuğu ortaya çıkmıştı.

UZAY TURİZMİNE YARDIMCI OLACAK

Bezos, bu uçuşların yeni bir uzay turizmi çağının başlamasına yardımcı olacağını umuyor. Öte yandan henüz bir sözleşme imzalanmasa da Davidson'ın uzaya yolculuğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Eski “Star Trek” oyuncusu William Shatner da geçtiğimiz ekim ayında bir Blue Origin yolculuğuna çıkarak uzaya giden en yaşlı kişi olmuştu.