‘Yemeksepeti Mahalle’ için Marketyo’yu satın aldı

Buna göre 60 ilde tüketicilere online market alışverişi hizmeti veren Marketyo satın alımı ile; yerel marketlerin çevikliği, kampanya çeşitliliği, geniş ürün gamı ve ürünlerin tazeliği “Yemeksepeti Mahalle” hizmetinin önemli bir parçası olması planlanıyor. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

‘GİRİŞİMCİLERE İLHAM VERECEK’

Aydın, “Marketyo uzun süredir dikkatimizi çeken bir uygulamaydı. Marketyo’nun hedeflerimizle uyuşan doğru organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi Yemeksepeti kullanıcılarına ulaştırabilecek olmamız satın alma kararını olumlu etkiledi. Bu satın alma ile birlikte Marketyo ekibi Yemeksepeti’nin bir parçası olacak. Yemeksepeti’nin Türkiye’den yaptığı bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ederken, Türkiye’de girişimciliğin değerlenebildiğini gösterebilmek açısından da genç girişimcilere ilham verecektir. Yeni dönem için heyecanlıyız” diye konuştu. Marketyo CEO’su Özer Fırat, “Yemeksepeti sektörünün kurucusu ve fark yaratan bir şirket. Bu noktada gerçekleştirilen satın alma konusunda çok heyecanlı ve gururluyuz. Yıllardır yerel market zincirleriyle bir aile olduk ve şimdi onlarla daha büyük bir iş birliğine girebilme şansına sahibiz. Yemeksepeti’nin bilgi birikimi ve kaynakları ile yerel zincirlerin büyümesinin önemli ivme kazanacağına eminiz. İş ortağı marketlerimizle birlikte yeni dönemde yapabileceklerimiz bizi çok heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın