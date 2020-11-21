Yemek siparişlerinde ‘komisyon insin’ çağrısı

Yeni genelge nedeniyle paket servis satışlarında artış olacağını söyleyen Yenice, şunları kaydetti: “Paket servisinden en çok online yemek sipariş siteleri pay alacak.

Onların işleri artacak, bundan rahatsız değiliz ancak burada başka bir çağrımız olacak. Bu zorlu süreçte online yemek sipariş sitelerinin esnaftan aldığı komisyonu en aza indirmesi gerekiyor, beklentimiz o yönde. Zaten zorda olan esnafımıza karşı komisyonların düşürülmesi gerekiyor. Bu firmalar da bize destek olmalı. Onların da belli bir maliyetleri var bunu anlıyoruz ancak bizi de düşünmeleri gerekiyor.”