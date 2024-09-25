Yemek siparişinde ‘sağlıklı’ rekabet

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Dünyada 500 milyar dolarlık hacme ulaşan online yemek sektörünün, Türkiye’de bu yıl 150 milyar TL’lik büyüklüğü aşması bekleniyor. Son dönemde sağlıklı beslenmeye artan talep, bu alanda faaliyet gösteren işletmelere yaradı. Restoranlar menülerindeki; vegan, glütensiz ve keto gibi özel diyet seçeneklerini artırıyor. Bu durum, kullanıcıların sağlıklı alternatifler aramasına olanak tanırken, işletmelerin de rekabet avantajı elde etmesini sağlıyor. Alanda yapılan araştırmalar en çok büyümenin ‘salata’ kategorisinde olduğunu gösteriyor. Bir diğer kategori olan ‘vejetaryen ve vegan mutfak’ta ise restoranlar artan ilgiden nasibini alıyor.

İLK SIRADA SALATA VAR

Platformunda 90 bine yakın üye restoran bulunan Yemeksepeti, Hürriyet için tüketicilerin yeme-içme alışkanlıklarını ve sektördeki değişimleri inceledi. Yapılan araştırmada platformda kebap ve fast food hâlâ en çok tercih edilen kategorilerden olsa da sağlıklı ve dengeli beslenme trendinde 2024’te çok net bir artış olduğu görülüyor. 2024’ün sekiz ayına ait restoran verileri bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında en çok büyüme ‘salata’ kategorisinde görüldü. Bu kategorideki restoran sayısı yüzde 170 büyürken, kullanıcıların siparişleri de aynı dönemde yüzde 73 oranında artış gösterdi.

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VEGAN MUTFAK REVAÇTA

Salata kategorisindeki büyümede yeni popüler olan Bowl’ların büyük payı var. Bu sene hiç olmadığı kadar Bowl siparişi alınıyor. Yine sekiz ayın verileri geçtiğimiz seneyle kıyaslandığında oldukça şaşırtıcı bir diğer kategori olan ‘vejetaryen ve vegan mutfaklar’ karşımıza çıktı. Yemeksepeti’nde, bu kategorideki restoran sayısı yüzde 41 artarken, siparişlerde de yüzde 27’lik bir artış kaydedildi. Yaşanan bu durum, kullanıcıların beslenme alışkanlıklarında daha dengeli ve sağlıklı seçeneklere yöneldiğine işaret etti.

KAHVEDE TATLI ARTIŞ

Yemeksepeti’nin araştırmasında kahve ve tatlı kategorilerinde de ciddi bir büyüme gözlemlendi. Platformun kahve restoranları sayısı yüzde 57 artarken, siparişlerde de yüzde 72’lik bir artış yaşandı. Waffle kategorisinde ise restoran sayısı yüzde 81, siparişler yüzde 86 oranında arttı. Bu veriler, kullanıcıların yeni lezzet deneyimlerine ve keyifli molalara olan ilgisini de yansıttı. Ev yemekleri lokantaları 2023 yılında dikkat çeken bir büyümeye sahipti. Bu sene de kategori büyümeye devam etti. Ev Yemekleri kategorisinde siparişlerde yüzde 39, restoran sayısı ise yüzde 49’luk bir artış kaydetti. Bu da kullanıcıların ev konforunda geleneksel lezzetlere ulaşma isteğini gösterdi.

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‘İLGİ ARTARAK DEVAM EDECEK’

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki’ye göre önümüzdeki dönemde, özellikle sağlıklı ve alternatif beslenme seçeneklerine olan ilgi artarak devam edecek. ‘Türk mutfağı’ da kullanıcıların gönlündeki tahtını koruyor, bu kategorinin de büyümeye devam edeceğini öngören Baki, “Çiğ köftenin hem uygun fiyatlı bir alternatif olması, hem kolay tüketilmesi hem de vejetaryen beslenenlere de hitap etmesinden ötürü popülaritesinin artmasını bekliyoruz. Bu kategorideki restoran sayısında ve kullanıcı siparişlerinde de bir artış gözlemliyoruz. Yemeksepeti olarak, kullanıcılarımızın değişen tercihlerine hızlıca adapte oluyor ve onlara en geniş seçenek yelpazesini sunmak için platformumuzu sürekli olarak genişletiyoruz” yorumunu yaptı.

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‘UYGUN FİYATA YÖNELİM SÜRECEK’

Mert Baki, öte yandan enflasyon sebebiyle alım gücü düşen tüketicilerin uygun fiyatlı menülere yönelmesinin yeni bir gelişme olmamakla birlikte önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirtti. Baki, “Sektörümüzün en dikkat çeken konularından biri her bütçeye hitap edebilmek, yemeğe uygun fiyatla erişim sunabilmek. Bu sene başında başlattığımız Sepette100 – Sepette50 kampanyaları oldukça ilgili gördü. Yemeksepeti olarak önümüzdeki dönemde de indirim / kampanya kurguları üzerinde çalışmaya ve kullanıcılarımızın uygun bütçe ile tüketebileceği alternatifleri artırmaya devam edeceğiz” dedi.