Yemek hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.
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