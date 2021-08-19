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Ekonomi
Haber Giriş: 19.08.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Yemek hizmeti alınacak

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Yemek hizmeti alınacak

Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2021/2022 eğitim öğretim yılında Nevşehir İli Ürgüp İlçesi’nde taşıma kapsamında bulunan 344 ilkokul/ortaokul/lise öğrencilerine malzeme dâhil 179 iş günü 61576 öğün öğle yemeği pişirilmesi ve dağıtılması hizmet alım işi ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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