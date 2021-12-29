Yemek harcaması 41 liraya çıktı

Haberin Devamı

Açıklanan verilere göre işverenler 2021 yılında, çalışanlarına kişi başına günlük ortalama 25 lira yemek tutarı yükledi. Türkiye genelinde 26 lira ile Kocaeli, 25 lira ile İstanbul ve 24.6 TL ile Antalya en yüksek günlük tutarı yükleyen iller olurken, Türkiye genelinde çalışanların 41 lira olan günlük ortalama harcama tutarlarıyla karşılaştırıldığında, yüklenen bakiyelerin yetersiz kaldığı gözlendi.

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre Çekmeköy, İstanbul’da en pahalı yemek yenen yer oldu. Çekmeköy’de bir yemek için ödenen ortalama tutar 49 lira olarak kaydedilirken, Çekmeköy’ü sırasıyla Kadıköy ve Sancaktepe ilçeleri takip etti ve bir yıl öncesine göre en yüksek fiyat artışı yüzde 49 ile Beykoz ilçesinde gerçekleşti. İzmir’in Karabağlar ilçesi 51 lira ile İstanbul’u da geride bırakarak en pahalı ilçe olarak öne çıktı. Ankara’da ise en pahalı yemek yenen ilçe ortalama 43 lira ile geçen yıla göre yüzde 32 fiyat artışı yaşayan Çankaya oldu.