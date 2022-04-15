Yeme-içmede kârlılık azaldı

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Fiyatlara yüzde 25 zam yaptıklarını dile getiren Aymutlu, “Tavuk eti fiyatında üç kat artış yaşandı. Et ve sebze fiyatları da arttı... Devamlı maliyet yönetiyoruz. O yüzden pandemiyi tamamen unuttuk, verimliliğe odaklandık. Fire oranlarını yarı yarıya azalttık; kârlılıktan da fedakârlıkta bulunduk. Kasımdan sonra kârlılık yüzde 20’den 10’a düştü” dedi. Bünyesinde bulunan 3 farklı marka ile 48 farklı noktada restorancılık faaliyetlerine devam eden Happy Moon’s Grup, yıl sonuna kadar 12 adet restoran daha açarak 60 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin yeni markası No:54 Steak&Grill’in İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında 100 milyon liraya yakın yatırım yapacaklarını açıklayan Hüseyin Aymutlu, yeni markalarla büyüme odaklı stratejilerini sürdüreceklerini ifade etti. Hali hazırda 2 bin 300 olan çalışan sayısını 2 bin 900’e çıkaracaklarını belirten Aymutlu, “Gruba yeni eklediğimiz marka, No:54 Steak&Grill ile önümüzdeki dönem 5 noktaya ulaşacağız. No:54’ün lokasyonunu et müşterisinin ödeyebileceği hesapların olduğu yerlerde planlıyoruz. Bu yıl ayrıca Happy Moon’s Beach adı altında başka bir marka ile Akdeniz’de olacağız. Ardından bir adet meyhane ve bir de İtalyan restoran markası oluşturma planımız var” ifadelerini kullandı.