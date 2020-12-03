Yeme-içme sektöründen salgın desteği talebi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, koronavirüsün yeme içme sektörüne etkisine ilişkin, “Bu 2’nci dalga bizlere büyük bir darbe vurdu, esnaf büyük sıkıntılar yaşıyor. İlk dalgada herkes elindeki yedek akçesini harcadı. Şimdi ise yedek akçesi de olmadığından sektörümüzün hükümetimiz ve vatandaşlarımız tarafından acilen desteklenmesi lazım” ifadesini kullandı. TURES açıklamasında salgının dünyada ve Türkiye’de yeniden tırmanışa geçmesiyle, alınan tedbirlerden birinin de yeme içme sektörünün yerinde hizmet vermesinin kısıtlanması olduğu ve sektörün şuan sadece paket servis ve gel al servis ile hizmet verebildiği hatırlatıldı.







CİROYA GÖRE KİRA

1- TÜRES açıklamasında esnafın talepleri şu şekilde sıralandı:

2- Denetimlerin arttırılıp HES kodu talep edilmesi gibi yöntemlerle müşterinin oturarak hizmet alması.

3- Kapalı kalınan süreçte kiraların alınmaması yönünde bir formül üretilmeli.

4- İşletmeler açıldıktan sonra ise sürecin olumsuz etkileri geçinceye kadar ciro üzerinden kira alınmalı.

5- İşletmelerdeki bütün personelin SGK ödemeleri sürecin olumsuz etkileri bitene kadar alınmamalı. Yüzde 1 KDV oranı 2021’de de devam etmeli, stopaj ve muhtasar vergileri alınmamalı; paket servis 7/24 devam etmeli.

6- Gel-al servisi kısıtlamaların olmadığı saatlerde de sürmeli; online yemek sipariş platformlarının işletmelerden aldığı yüksek komisyon oranları yüzde 5 ile sınırlandırılmalı.

7- Elektrik, su, doğalgaz faturaları süreç sonuçlanana kadar alınmamalı; kiracılar için cezasız sözleşme fesih hakkı tanınmalı.

8- Yeme içme sektörüne özgü devlet bankaları aracılığıyla kredi verilmesi sağlanmalı, krediden küçük-büyük bütün esnaf yararlanabilmeli.

9- Sektöre özel kredi ve çek ödemelerinin ertelenmesi ile yasal yoldan koruma sağlanmalı (icraların durdurulması, çeklerin yazılmasını engelleme)

*KGF kredi taksitleri, sektöre özel, faizsiz ertelenmeli; yalnızca restoranlarda kullanılması şartı ile hükümet tarafından vatandaşlara yemek çekleri dağıtılmalı.