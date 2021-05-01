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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeme-içme sektöründen ‘özel talep’

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Yeme-içme sektöründen ‘özel talep’

Lokanta, restoran, kafe esnafı da pandemiden en çok etkilenen kesim olarak özel düzenleme istiyor.

Bundan önce verilen KDV’nin yüzde 1’e inmesi, SGK primlerinin alınmaması, kısa çalışmanın uzatılması gibi taleplerin yerine getirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Kira, elektrik, su borçlarımız birikti, çok sayıda esnaf dükkan açamayacak duruma geldi.

Bize özel bir kanun hükmünde kararname ile çek, kira, doğalgaz ödemelerimize destek istiyoruz. Taleplerimizi dosya olarak hükümete götüreceğiz. Aksi takdirde 300 bin kişi istihdam eden bu işletmeler kapanacak” dedi.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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