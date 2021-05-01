Yeme-içme sektöründen ‘özel talep’

Bundan önce verilen KDV’nin yüzde 1’e inmesi, SGK primlerinin alınmaması, kısa çalışmanın uzatılması gibi taleplerin yerine getirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Kira, elektrik, su borçlarımız birikti, çok sayıda esnaf dükkan açamayacak duruma geldi.

Bize özel bir kanun hükmünde kararname ile çek, kira, doğalgaz ödemelerimize destek istiyoruz. Taleplerimizi dosya olarak hükümete götüreceğiz. Aksi takdirde 300 bin kişi istihdam eden bu işletmeler kapanacak” dedi.

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