Yem sanayicilerinden ‘Fiyat açıklansın’ talebi

TMO’nun fiyatları açıklaması piyasada fiyatların artış hızını kesebilir” dedi. Geçen yıl koronavirüs salgınının etkisiyle Çin başta olmak üzere birçok ülkenin ihtiyacının çok üzerinde mal talep ettiğine dikkati çeken Karakuş, gıda güvencesi için fabrikaların da olması gerekenden daha fazla ham madde aldığını söyledi. Karakuş, dünyada hububat ve yağlı tohumlar üretiminde bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, aşırı stoklama refleksi, kuraklık ve tedarik sorunları nedeniyle fiyatların yükseldiğini bildirdi.

TMO’nun geçen yıl piyasadaki etkinliğiyle yem ham maddeleri arasında bulunan arpa, mısır, buğday gibi ürünlerin fiyatlarının dünyada görülen artışlardan daha fazla yükselmediğini vurgulayan Karakuş, “TMO’nun bu sene yapması gereken bir şey var. TMO arpa, mısır, buğday gibi regülasyon görevini sağladığı ürünlerin satış fiyatlarını en kısa sürede açıklamalı. Arpa fiyatları yükselince yem sektörü buğday almaya başladı. Buğday fiyatları artmaya başladı. TMO’nun fiyatları açıklaması piyasada fiyatların artış hızını kesebilir” dedi.

VERGİ SIFIRLANMALI

Karakuş, nisan sonundan itibaren buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisinin tekrar uygulanmaya başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Şu an buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35 ve mısırda yüzde 25 gümrük vergisi var. Bu vergiler bir şey ifade etmiyor. İthal edeceğimiz yerler bu vergileri görünce ona göre pozisyon alıyor. Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlanmalı ve özel sektör de ithalat yapabilmeli. Bu da fiyatların dengelenmesine yardımcı olacaktır.” Yem fiyatlarının artmasıyla et ve süt gibi ürünlerin fiyatının artmasının normal olduğunu belirten Karakuş, şu an Türkiye’de düve satışlarında talebin düştüğünü, üreticilerin de düve beslemek istemediklerini kaydetti.

