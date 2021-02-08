Yellen: Yardım paketi geçerse ABD 2022’de tam istihdama döner

CNN’in sorularını yanıtlayan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre Bütçe Ofisi’nin yakınlarda yayınladığı bir analizde, ek yardımların sağlanmaması durumunda, işsizlik oranlarının yükseldiği yüksek düzeylerde daha uzun süre kalacağı uyarısı yaptı.

Yellen, yardım paketinin ABD Kongresi’nden geçmemesi durumunda, ülke genelinde işsizliğin 2025 yılına kadar yüzde 4.0’ün üzerinde kalacağına dikkat çekti.

Yellen, Biden yönetiminin hazırladığı yardım paketinin, koronavirüs kaynaklı kriz karşısında tüm Amerikalılar’ın gereksinimlerine tam olarak karşılık verebilecek nitelikte olduğunu ekledi.