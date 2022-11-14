Yellen enflasyon için umutlu konuşamadı

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de yukarı yönlü fiyat baskılarının Ekim ayında bir miktar gevşediğini fakat enflasyonda dönüş noktasına ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediğini söyledi.

Yellen "Bu gerilemenin bir dönüm noktası olup olmadığını bilmiyorum. Tek bir veri ile çok fazla bir değerlendirme yapamam" dedi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON ŞAŞIRTTI

Çekirdek enflasyonun beklentisinden daha fazla düştüğünü söyleyen Yellen, kira fiyatlarında istikrar olduğunu, eski kontratların yenilemelerinin bir süre daha çekirdek enflasyon üzerinde baskı yaratacağını belirtti.