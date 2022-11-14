Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yellen enflasyon için umutlu konuşamadı

Güncelleme Tarihi:

#Janet Yellen#ABD#Ekonomi
Yellen enflasyon için umutlu konuşamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:32

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "Ekim ayı enflasyon verisinin bir dönüm noktası olup olmadığını bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de yukarı yönlü fiyat baskılarının Ekim ayında bir miktar gevşediğini fakat enflasyonda dönüş noktasına ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediğini söyledi.

Yellen "Bu gerilemenin bir dönüm noktası olup olmadığını bilmiyorum. Tek bir veri ile çok fazla bir değerlendirme yapamam" dedi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON ŞAŞIRTTI

Çekirdek enflasyonun beklentisinden daha fazla düştüğünü söyleyen Yellen, kira fiyatlarında istikrar olduğunu, eski kontratların yenilemelerinin bir süre daha çekirdek enflasyon üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Janet Yellen#ABD#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD