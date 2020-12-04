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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

YEKDEM'de başvuru tarihi 21 Aralık olarak belirlendi

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YEKDEM'de başvuru tarihi 21 Aralık olarak belirlendi
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2021 yılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurusunu yapmayan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sisteminin 21 Aralık'a kadar açılması ve başvuruların bu tarihe kadar alınması kararlaştırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılı YEKDEM başvurusunu yapmayan YEK belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sistemi 21 Aralık'a kadar açılacak ve bu tesisler için 2021 yılı YEKDEM başvuruları bu tarihe kadar alınacak.

EPDK, 2021 yılında YEKDEM'den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım'da başvuru yapmaları gerektiğini duyurmuştu.

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