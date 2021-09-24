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YEKA GES-3 ihaleleri için aday YEKA alanlarını duyuruldu

#Güneş Enerjisi#YEKA#İhale
YEKA GES-3 ihaleleri için aday YEKA alanlarını duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) ihalelerinde aday YEKA alanlarını açıkladı.

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AA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği ve "Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı" kapsamında 26-29 Nisan ile 24-27 Mayıs'ta gerçekleştirilen yarışmaları kazanan şirketlerle 1 Temmuz'da sözleşmeler imzalandığı anımsatıldı.

Bu şirketlerle yürütülen çalışmalar neticesinde, aday YEKA’ların güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, 35 şehir için belirlenen alanlar ilan edildi.

YEKA GES-3 yarışmaları kapsamında sekiz gün süren ihale sürecinde 74 projeden oluşacak 1000 megavatlık kapasite hakkını 30 ayrı tüzel kişi elde etmişti.

Tavan fiyatın kilovatsaat başına 35 kuruş olduğu, kapalı zarf ve açık eksiltme usulleri ile gerçekleşen yarışmalarda en düşük fiyat kilovatsaat başına 18,2 kuruş olarak gerçekleşirken, kazanan tekliflerin ağırlıklı ortalaması ise kilovatsaat başına 21,5 kuruş olmuştu.

Bağlantı kapasitesi açısından en yüksek yatırımı, toplam 300 megavat elektrik bağlantı kapasitesiyle Doğu Anadolu Bölgesi alırken, bunu toplam 270 megavat elektrik bağlantı kapasitesiyle Güney Doğu Anadolu Bölgesi izlemişti.

Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü 7 bin megavat seviyesinde bulunurken, her yıl bin megavatlık kapasite eklenmesi hedefleniyor.

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#Güneş Enerjisi#YEKA#İhale