Yediemin otoparkındaki hacizli araçlar buharlaştı!

KASIM Öztürk’e ait kamyonet, yediemin olarak otoparka teslim edildi. Öztürk, araç takip sistemi bulunan aracın Bursa’ya götürüldüğünü fark etti. Avukatı ile temasa geçen Öztürk, polislerin devreye girmesi ile aracı Bursa’da yakaladı. Çok sayıda araç sahibi, avukat ve polisleri harekete geçiren olay Pendik’teki yediemin otoparkında yaşandı. 150'ye yakın aracın kayıp olduğu otopark ile ilgili yaşananlar ise, aracında, araç takip sistemi bulunan bir işadamının dikkati sonrası ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü, Kasım Öztürk’e ait 2017 model kamyonet için yakalama kararı verdi. Araç, Pendik Yeşilbağlar Mahallesi'nde bulunan Lider Otopark’a (Lider Otopark Trafik Müşavirliği Emlak Turizm Otomotiv Gıda Limited Şirketi) geçen 2 Mart günü teslim edildi.



YERİNDE YELLER ESİYORDU

Yediemin otoparkında bulunan kamyonette araç takip sistemi bulunuyordu. Araç sahibi Kasım Öztürk 11 Temmuz günü, otoparkta olması gereken aracının Bursa’ya götürüldüğünü fark etti. Aracı yakalamak için İstanbul’dan Bursa’ya giden Öztürk avukatını da otoparkın olduğu adrese yönlendirdi. Öztürk’ün avukatı 11 Temmuz günü Pendik Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Bir polis memuru ile birlikte otoparka giden avukat, müvekkiline ait aracın, yediemin olarak bırakıldığı yerde olmadığını gördü.



Şirketin yeni sahibi Mustafa Ç.'ye ulaşılamıyor.





ÇEKİCİNİN ÜSTÜNDE YAKALADILAR

Bu durum, otopark görevlisi A. A.’nın da imzaladığı tutanakla kayıt altına alındı. 11 Temmuz günü saat 22.44’te tutulan tutanak sonrası Pendik polisi, durumu Bursa’daki ekiplere bildirdi. Bursa polisi, Öztürk’e ait aracı, parçalanmak üzereyken, yakaladı. Konu ile ilgili sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

70 BİN LİRALIK ARAÇ İÇİN 150 BİN LİRALIK TEKLİF

Konu ile ilgili görüştüğümüz Kasım Öztürk "Benim aracımın değeri 70 bin TL. Bizim olayın ortaya çıkmasından sonra, şirketi bir hafta önce devreden A. Ç., karakola gelerek bana 150 bin TL teklif etti. Amaç, şikayetinizden vazgeçmemizi sağlamaktı. Çünkü olay düşündüğünüzden de büyük çaplı. Kayıp araç sayısı, en son aldığım bilgi, 139... En kötü ihtimalle bu araçların piyasa değeri 10 milyon TL'yi aşıyor. Ben, kendi aracımı Bursa'da parçalanmak üzereyken yakaladım. Araç Takip Sistemi bende olmasaydı benim de farketmem imkansızı. Şirkette hisse devri sonrası bu olayın olması büyük şüphe uyandırıyor. Şirketin eski sahipleri ve yeni sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



OLAYDAN BİR HAFTA ÖNCE HİSSE DEVRİ

Hacizli araçların yediemin olarak bırakıldığı otoparkın 4 Temmuz’da el değiştirdiği belirlendi. Şirketin eski sahipleri A. Ç. ve B. Ç., hisselerini Mustafa Ç.’ye devretti. Mustafa Ç. adı daha önceki bir hırsızlık olayı ile gündeme gelmişti. Söz konusu otoparkta yüze yakın aracın daha kayıp olduğu öğrenildi. Şirketin yeni sahibi Mustafa Ç.’ye ise ulaşılamadı.





'DENETİM ARTMALI, İHALE ÇETELERİ OLUŞMUŞ'

İstanbul Barosu'na üye avukat Cesim Parlak, yediemin depoları ile ilgili ciddi sorunların yaşandığını kaydetti. İstanbul genelindeki onlarca depoda binlerce aracın bulunduğuna işaret eden Av. Parlak "Buralardaki en temel sorun denetim. Araçlardaki parçalar sökülüyor. İhaleye girmek isteyenler de önceden gerekli kontrolleri yapmıyor. İhale günü durum anlaşılınca vazgeçiyorlar. Depo görevlilerinin bunu yapmalarının nedeni ise, söz konusu aracı kendi istedikleri kişilerin almasını sağlamak... Bir tür ihale çetesi gibi hareket ediyorlar. İcra müdürlükleri ve Adalet Bakanlığı'nın buralarda çok daha etkin bir denetim yapması gerekir.

Hem, yediemin deposu görevlileri hem şirket yetkililerinin mutlaka sabıka kayıtları alınmalı. Bu kişilerin, sicil kayıtlarının temiz olması gerekir.

Doğrusu, bir çok yerde karşılaşıyoruz, bu konuda durum oldukça sıkıntılı..."

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