Yazlıklar dönüşüyor

PANDEMİ sürecinde yazlık evlerde kalma süresi 12 aya çıkınca Bodrum’a talep patladı. Son bir yılda bölgede hem satış hem de kira fiyatları uçuşa geçti. Gelinen noktada bölgedeki gayrimenkul piyasasının durumunu ve yeni yatırımlarını konuşmak için Çağdaş Holding İcra Kurulu üyesi Dağlarca Çağlar ile bir araya geldik.

25 BİN YENİ KONUT

Bodrum’un bağlı bulunduğu Muğla genelinde 2020’de toplam üretilen konut sayısı 11 bin iken sadece 2021’in ilk çeyreğinde alınan ruhsat sayısının 5 bine ulaştığına dikkat çeken Çağlar, “Şehirde 2021 yılındaki toplam konut üretiminin 25 bini bulması beklenirken, bu hareketlilik de aslan payını Bodrum alacak” dedi.



Pandemiyle birlikte Bodrum’da nüfusun 200 binlerden 600 binin üstüne çıktığını hatırlatan Çağlar, “Bodruma olan göçün de etkisi ile marka projelerde satış fiyatları son 1.5 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Şu an Bodrum’da doğru yerde yapılmış yeni bir projede metrekare fiyatını 20 bin liranın altında göremezsiniz. Eski yapılarda da 12 bin lira seviyesinde. Lüks segmentte ise 10 bin Euro’ya kadar ulaşıyor. Kiralamada da benzer bir durum söz konusu. Mesela Turgutreis’deki Swissotel Resort Bodrum Beach’te bir villada pandemi öncesi aylık kiralama bedeli 15 bin Euro seviyesindeydi. Şimdi ise 30-35 bin Euro seviyesinde. Sezonda bu villa kiralamasını 1 milyon TL gibi düşünebilirsiniz. Satış tarafında da yine örnek vermek gerekirse; Bitez’de yer alan bir villayı 1.5 sene önce 3 milyon liradan satmaya çalışıyorduk, 6 ay önce 5 milyon 250 bin liraya sattık. Bekleseydik şimdi 7 milyon lira değerinde olacaktı” diye konuştu.



120 MİLYON EURO

Bodrum’da 30 yıldır proje geliştirdiklerini ve pandemide yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Dağlarca Çağlar, “Şu anda Cennet Koyu’nda 19 villalık ikinci etabımıza, Gündoğan’da 6 villalık bir butik gayrimenkul yatırımımıza ve Yokuşbaşı’ndaki Swissotel Residences Bodrum Hill projemize devam ediyoruz. Bu 3 yatırımın tutarı 120 milyon Euro ve seneye hazır olacaklar. Bu yatırımların dışında Yalıkavak’ta da büyük bir arsa için görüşme sürecindeyiz” diye konuştu.



KAÇAK AVI SÜRÜYOR

Ağustos 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde kaçak yapılarla mücadele sürecinin başladığını ve Bodrum’da birçok projenin mühürlendiğini hatırlatan Çağlar, bakanlığın takibi bırakmadığını söyledi. Yapı yoğunluğu ile gündeme gelen projeler başta olmak üzere inşaatlarda dönem dönem denetimler yapıldığını söyleyen Çağlar, “3 yıl önceki teftiş Bodrum için iyi oldu. Bodrum’da bir başına buyrukluk oluşmuştu. Bakan Kurum, hem bunu engelledi hem de herkese eşit bir tutumla bu takibi bırakmadı. 3 yıl öncesi gibi manzaraları şimdi Bodrum’da görmüyoruz” şeklinde konuştu.

ESTETİK KURUL ÖNERİSİ

Bodrum’da inşaat yatırımlarının son yıllarda hızlandığına ve 1100 dönüm alanın imara açıldığına dikkat çeken Çağlar, ‘estetik kurul’ önerisinde bulundu. Bodrum’da her projenin başvurup onay alması gereken bir estetik kurulu olması gerektiğini belirten Çağlar şunları söyledi: “Bodrum’un havasına, mimarisine uymayan projeler olmasın. Bodrum’un havasını kaybetmesine izin vermeyelim. Bu kurulda Türkiye’nin önde gelen mimarları, şehir plancıları yer almalı.” Bodrum’da proje geliştirmek isteyen çok fazla yatırımcı varken arsanın sınırlı olduğunu söyleyen Çağlar, “Bodrum’da çok fazla imarlı arsa kalmadı, denize yakın olanlar ise çok çok az artık. Daha çok eski yapıların yıkılıp yeniden yapıldığı kentsel dönüşüm projeleri çoğalıyor. Tüm bunlar için Bodrum’un marka değerine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

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