Yazlık koleksiyon depoda kaldı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Pandeminin başladığı mart itibariyle kışlık malın önemli bölümünü satamadık, yazlıkları da satamadık. Birçok perakendeci yeni sezon malını ‘gösterip eskitmeyeyim, seneye yeni ürün, olarak satarım’ düşüncesiyle satışa sunmadı. Dolayısıyla perakendeciler gelecek yıla daha az mal yaptıracaklarından konfeksiyon üreticileri sıkıntı yaşayacak” dedi.

Antalya ve İstanbul başta olmak üzere yabancı turistlerin alışveriş yaptığı AVM’lerde satışların tahminlerin ötesinde düştüğünü, yüzde 20-25 etkilenir sanılırken bu oranın yüzde 70-80’e ulaştığını belirten Öncel, pandemi sonrası AVM’lerde gelinen durumu şöyle anlattı:

EVE ALIŞVERİŞ VAR

“Elektronikte işler gayet iyi gidiyor. Ev eşyalarında, bahçe mobilyalarında ve diğer mobilyada iyi, ev için alışveriş yapıyoruz ama üste başa almıyoruz. Önümüzdeki süreçte ev ve araba taksitleri perakendenin satışlarını daha da etkileyecek görünüyor çünkü insanlar ev, araba aldılar. Boğazlarından kısmayacaklarına göre üst baştan kısacaklar. Ayrıca hala deneme kabinlerinden korktukları için hazır giyim almaya gelmiyorlar. Bu nedenle kışlık malın önemli bölümünü satamadık, yazlıkları da satamadık. Bazı mağazalar, yeni sezon malların bir bölümünü kutularından hiç çıkarmadılar, gösterip eskitmeyeyim, seneye yeni ürün, diye satarım düşüncesiyle. Dolayısıyla önümüzdeki yaz sezonuna üretim yapacak tekstil konfeksiyoncularda sıkıntı olacak çünkü perakendeci az mal yaptıracak.”

BİZİ DE VURACAK

“Tüm dünyada pandemiyle birlikte e-ticarette yaşanan büyümenin hızlanmasıyla birlikte mağazacılıkta yaşanan olumsuz dalga, Türkiye’yi de vuracak” diyen Öncel şöyle devam etti:” Dünya acayip bir yere gidiyor, sadece 20-30 yaş aralığı değil, ileri yaş grubundakilerin tüketim alışkanlıkları değiştiği gibi kredi kartı kullanımlarında da olağanüstü artış var. Pandemi sürecinde ülkemizde 5 milyon kredi kartıyla ilk kez internetten alışveriş yapıldı. Her 4 liralık kredi kartı alışverişinin 1 lirası internetten gerçekleşti. Dolayısıyla e-ticaretteki olağanüstü büyümenin ülkemiz mağazalarına da yansıyacağını öngörüyoruz. Zaten pandemi nedeniyle mağazalar, acil kapatacaklar listesi hazırladılar ve uyguladılar”

KAPANACAKLAR LİSTESİ

Kapanacak mağazalarla ilgili bilgi veren Öncel, “Şimdi ikinci kapatılacak mağaza listesi hazırlanıyor. Verimsiz olduğunu düşündükleri, AVM yönetimleriyle kirada, genel giderde anlaşamadıkları yerlerde mağazaları kapatacaklar. Cadde mağazalarında da bazı dükkan sahipleri pandemiye rağmen kılını kıpırdatmadı, kira indirimi yapmadı. O nedenle çok sayıda mağazanın kapatıldığını, kiralık tabelalarının asıldığını görüyoruz. Bir mağazanın kapanması açık olana da zarar veriyor. Biz perakendeciler kısa çalışmanın yıl sonuna kadar uzatılması için başvurduk, zaten birtakım teşvikler de geldi, bunlar olumlu ancak perakendeyi yüzdürmek için yeterli değil. Mağazacılık alanında tüm dünyada negatif dalga var. Çok sayıda mağaza iş yeri sahiplerine, AVM’lere dava açtı, bunlar emsal nitelikli davalar. Elbette her AVM’yi aynı değerlendiremeyiz. Anadolu şehirlerinde işler fena gitmiyor. Satışlar pandemi öncesi dönemi yakalamaya yakın oldu. Ama hedef pandemi öncesi olmamalı çünkü bu süreçte maliyetler yüzde 15-20 arttı” şeklinde konuştu.