Yazlık kirası cep yakıyor

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Pandemi ile birlikte talebin arttığı yazlık evler için bu yıl da ilgi var. Ancak arzın sınırlı olması ve kimi bölgelere olan yoğun talep, fahiş artışları da beraberinde getirdi. Peki bu yaz ev kiralayacak vatandaşlar ne kadar bütçe ayırmalı?

Bu sorunun yanıtını bulmak için il il emlak danışmanları ile görüştük. Bodrum’da emlak danışmanlık şirketi sahibi Süha Kumbasar, “Kiralık ev için korkunç bir talep var” dedi. Mülk sahiplerinin artık yıllık kiralamaya yanaşmadığını, aylık ya da sezonluk kiralama yapıldığını belirten Kumbasar, “Kira fiyatı; ilçesine, denize yakınlığına, evin özelliklerine göre değişiyor. Ortalamada ise aylık rakamların 30-35 bin liradan başladığını, 175-200 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz. Lüks malikanelerde rakamlar milyonu da buluyor” dedi.

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Artan fiyatların bölge halkını zor durumda bıraktığını da belirten Kumbasar, memurların şehrin uzak bölgelerine taşınmak zorunda kaldığını ekledi. Yine aynı bölgede emlak danışmanlığı yapan Şebnem Ünlü de geçen yıl aylık kiralama bedeli 20 bin olan ev için bu yıl 35-40 bin lira istenildiğini söyledi. Geçmiş yıllarda, yıllık kiralamada aylık 3 bin 500-5 bin rakamlarının konuşulduğunu belirten Ünlü, “Şimdi yıllık kiralık bulmak zor. Olan da aylık bedeli en az 10 bin liradan hesaplıyor” diye konuştu.

AYLIK 250 BİN EURO



Bodrum’da lüks sitelerde ise milyonluk kiralar söz konusu. Öyle ki burada bir aylık kiralama için ayrılan bütçe ile İstanbul’da bir ev satın almak mümkün. Cennet Koyu’nda bir villa projesinde kiralama hizmeti veren gayrimenkul yatırım uzman Veli Armağan Akyüz, “Ultra lüks villalarda aylık kiralama bedeli yüksek sezon dediğimiz temmuz ağustos döneminde 100 bin ila 250 bin Euro arasında değişiyor. 250 bin Euro olan villa bir yabancı tarafından kiralandı. Rezidans daireler için istenen rakam ise aylık 30-45 bin Euro” dedi.

Aynı bölgede kiralama hizmeti veren emlak danışmanı Onur Doyan ise lüks sitede 5+1 villa için 2.4 milyon TL aylık kira istendiğini ve evin 2 aylığına tutulduğunu söyledi. Doyan, “Lüks villa projelerine bakarsak Yalıkavak’ta aylık 100 bin dolar, Adabükü’nde 60-70 bin dolar kira isteniyor. Bodrum’da denize yakın, iyi durumda bir villa kiralamak istiyorsanız 200 bin TL altında bulmanız çok zor” dedi.

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Cennet Koyu’na yakın başka bir lüks projede 6 aylık kiralamada 2+1 için 65 bin Euro, 3+1 için 84 bin Euro, 4+1 için 108 bin Euro talep ediliyor. Üstelik tüm evler kiralanmış. Turgutreis’te lüks bir otel bünyesinde bulunan villalarda temmuz ayı için 2+1’lerin aylık kirası 18 bin Euro, 3+1’lerin ise 24 bin Euro.

MÜLK SAHİBİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Çeşme’de emlak danışmanlığı yapan İlke Küni, pandemi nedeniyle 2020-2021’de şişen fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Küni, “Geçtiğimiz 2 yılda pandeminin yarattığı endişe nedeniyle müstakil evlere çok ilgi oldu ve fahiş artışlar yapıldı. Bugün ise pandeminin seyri ile yeni dönem şartlarına adapte olduk. Dolayısıyla fiyatlar aynı hızla gitmiyor. Çeşme ve Alaçatı’da müstakil evler için aylık 70-150 bin arası rakamlar talep ediliyor.

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Daire tipi yerlerde ise aylık kira 50 bin civarında. Eski binada yaz-kış kiralanan dairelerde ise 1+1’ler 6-7 bin lira, 3+1’ler 10 bin lira civarında. Bu yıl için de talep var ama işlem sayısı az. Çünkü mal sahibi geçmiş yıllara bakarak yüksek rakamlar isterken, kiralayanlar pazarlıktan yana” dedi.

Küni artan fiyatların bölgeye yeni gelen memur kesimini zor durumda bıraktığını, kışın dahi 6-7 binden ucuz kiralık ev bulunamadığını dile getirdi.

KAŞ'TA GECELİK 4 BİN TL

Kaş Kalkan bölgesinde ise savaş etkisi değil ama yabancı turist etkisi var. Emlak danışmanı Çetin Albayrak, bölgede uzun yıllardır ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin olduğunu söyledi. Fiyatlamanın Sterlin’le yapıdığını belirten Albayrak, “Bölgede kiralamalar haftalık yapılır. TL olarak bilgi verecek olursam gecelik villa kirası ortalama 4 bin lira. Bu rakam 15 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.

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TL bazında bakarsak kiralamaların 1 yılda ikiye katlandığını dile getiren Albayrak, bunun Sterlin’deki değer artışından kaynaklandığını ekledi.

ANTALYA'DA SAVAŞ ETKİSİ

Antalya’da ise gündem yazlık ev değil, Rus ve Ukrayna talebi... Alanya’da emlak danışmanlık şirketi sahibi Ümit Becer, savaş sonrası artan taleple birlikte 2 ayda kiraların yüzde 100 arttığını söyledi.

Becer, “Ev sahipleri evi sadece yabancıya veririm diyor. Çünkü biliyor ki yabancı kira ile depozito taleplerini sorgusuz kabul edecek. Bugün eski bir binada dahi 1+1 daireyi 5 bin liradan ucuza bulma şansınız yok. Kimi 1000 Euro diyor ve 1 yıllık peşin istiyor. Bu da yaklaşık 200 bin lira. 3+1 dairelerin kirası 15-20 bin TL’ye geldi. Geçmiş yıllardaki gibi denize yakın olsun, havuz olsun gibi talepler de yok. Savaştan kaçan vatandaş bulduğuna tamam diyor” diye konuştu.

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Kimi ev sahiplerinin mevcut kiracıyı çıkarıp, evi daha yüksek fiyattan yabancıya verme peşinde olduğunu belirten Becer, bölgede yaşayan orta gelirli vatandaşın da mağdur olduğunu ifade etti.

SİLİVRİ'YE SEZONLUK TALEP

İstanbul’dan çok uzaklaşamayanların yazlık tercihinde ise Silivri öne çıkıyor. Bölgede emlak danışmanlık ofisi sahibi Emel Akbaş, talebin çok olmasına karşın arzın sınırlı olduğunu dile getirdi.

Sezonluk kiralamada fiyatların 60 bin liradan başladığını belirten Akbaş, “Lüks villalarda sezonluk kiralama için 150-300 bin, daha lüks olanlarında ise 300-500 bin TL talep ediliyor” dedi.

MUĞLA VE ANTALYA'DA %271 ARTIŞ

Emlak seri ilan platformu Emlakjet’in araştırmasına göre son 1 yılda kira artış rekoru ülke genelinde Muğla ve Antalya’da. Her iki ilde de kira artışı yüzde 271.

Yazlık ev için seçilen Mersin’de artış yüzde 147, İzmir’de yüzde 119, Denizli’de yüzde 76, Balıkesir’de yüzde 75, Aydın’da yüzde 50 olarak açıklandı. İlçe bazında bakıldığında da ülke genelinde rekor kira artışı Antalya’da. Konyaaltı’da yıllık artış yüzde 265, Alanya’da yüzde 240 oldu.

AYVALIK'TA 20 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



Ayvalık’ta emlak danışmanlığı yapan Sıdıka Yılmaz bölgede en büyük sorunun arz eksikliği olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bölgede kiralık ev bulmak çok zor. Yaz tatili için tercih edilen müstakil evlerde kiralar 20 bin ila 60 bin arasında değişiyor. Bugün sobalı evlerin bile fiyatı 3 bin TL’nin altında değil. Bu da bölgeye atanan memur ya da çalışmak için gelenleri zorluyor” dedi.

Ayvalık’ta bir başka emlak danışmanı Temel Yoldaş ise “En popüler yer olan Cunda’da villaların aylık kirası 45-50 bin liraya çıkar. Altınova ise fiyatların daha uygun olduğu bir bölge, burada da 20 bin liraya kiralama yapılması mümkün. Ayvalık genelinde 5-6 bin liraya da ev kiralanabilir, ama bunlar denize oldukça uzak, tatil için gelenlerin tercih etmeyeceği yerler” dedi.

Akçay’da emlak danışmanlığı yapan Dilara Demirtaş ise bölgede kiralık ev sayısının oldukça az olduğunu söyledi. Taleple birlikte son 1-2 yılda hem satış hem de kira rakamlarının arttığını belirten Demirtaş, “3 yıl önce 1+1 daire kirası 500 liraydı, bugün 2 bin-2 bin 500 lira’ya geldi. Sezonluk müstakil bir ev için de ortalama rakam 100 bin lira” diye konuştu.