Yazlık evler yatırımlık oldu

Pandemi ile birlikte yazlık bölgelere talep patladı. Yılın 3-4 ayı değil, 12 ay yaşanan yerlerden biri de Bodrum oldu. Arz sınırlı, talep fazla olunca kira fiyatları çok hızlı arttı. Bodrum’da proje geliştiren gayrimenkul firması Nef’in Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bugün gelinen noktada kira getiri oranı en yüksek bölgelerin başında Bodrum’un geldiğini söyledi. Evlerin kiraya bağlı geri dönüş süresi (amortisman) konusuna dikkat çeken Timur, “Bodrum’da son bir yılda kiralar yüzde 40’tan fazla arttı. Biz de projelerimizde kiralama yapıyoruz. Mesela projelerimizde yer alan 3+1 konutları geçen yıl aylık 60 bin TL’ye kiraya verirken şimdi 80-85 bin TL’ye çıktı. Rakamı daha da yukarıya taşıyan, 110-120 bin TL isteyen mülk sahibi var. Buna bağlı olarak da bölgede amortisman süreleri 8 yıla kadar geriledi. İstanbul’da bu süre 20-25 yıl. Bodrum sadece yazlık alınan yer olmaktan çıktı, iyi bir yatırım adresi haline geldi” dedi.



2.8 MİLYAR TL YATIRIM

Erden Timur, Nef’in davetlisi olarak gittiğimiz Bodrum’da, devam eden projeleri ve yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. Bodrum’da 2.8 milyar TL yatırım değerine sahip 3 projeleri bulunduğunu belirten Timur, bu projeleri, ‘Nef Reserve Gölköy’, ‘Nef Reserve Yalıkavak’ ve ‘Nef Reserve Hebil’ olarak sıraladı. Timur, “Bodrum’da bugüne kadar 1 milyar 222 milyon liralık satışımız oldu. Yaklaşık 2.5 milyar liralık daha satış değerimiz bulunuyor” dedi. Bodrum’da yatırıma devam sinyali veren Timur, 2 arsaları daha olduğunu dile getirdi.



İMARLI ARSA SATIŞI

Tapu teslim ‘imarlı arsa’ satışı yaptıkları 4 projeleri olduğunu belirten Timur, gayrimenkule yatırımı kolaylaştıracak bu modelde yeni projeler olacağını açıkladı. Pandemi ile birlikte arsa alıp kendi evini yapmak isteyen tüketici sayısının arttığını belirten Timur, “Tüketicilerin bir taraftan yatırım olarak kullanırken, bir taraftan da doğayla tanışma ya da ona geri dönme ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir proje geliştiriyoruz. Türkiye’deki birçok noktada Nef Arsa projesi olacak” diye konuştu.

SAPANCA’YA YENİ PROJE

Konut projelerine de devam edeceklerini belirten Timur şunları söyledi: “Yatırımlarımızın yüzde 90’ını arsa satın alması ile yapacağız. Birkaç arsa satın aldık. Sapanca’da 600 milyon lira yatırım değerindeki projemizde 100 villa tamamlanmak üzere. Proje içinde aynı zamanda 80 rezidans ve bir otel yer alacak. İzmir’de de bir arsa satın alarak ilk defa İstanbul dışında bir iş geliştirme ofisi kurduk. Amacımız İzmir’de de düşük katlı, bahçeli konutların yer aldığı doğal köyler oluşturmak.” Timur, Sapanca projesinin yanı sıra, inşaatı devam eden projeler için 180 milyon liralık yatırım yapacaklarını, böylece yılı 780 milyon lira yatırımla tamamlayacaklarını söyledi.

Bugüne kadar 5’i yurtdışında toplam 38 proje ve 4 arsa projesi geliştirdiklerini ve bunlar için 32 milyar 440 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Erden Timur, “2020 yıl ciromuz 1 milyar 52 milyon TL. 2021 hedefimiz ise 1 milyar 400 milyon lira” şeklinde konuştu.

KONUT FABRİKASI KURACAK

ERDEN Timur, Nef’in pandemi sonrasında hayata geçirmeyi planladığı yeni iş modelleri hakkında da bilgi verdi. Endüstri devrimini konut ve inşaat sektörüne uyarlamak için çalıştıklarını belirten Timur, “Konutları fabrikada üretip yerine taşıyacağız. Bir bakıma ev üretim fabrikası kuracağız. Bu konuda ürün ve üretim Ar-Ge çalışmalarımız 4 yıldır devam ediyor. Endüstriyel üretim çok daha faydalı ve doğaya saygılı. Bu yöntem konut fiyatlarının yurtdışında yüzde 50 düşmesini sağlayacak. Türkiye’de ise ölçek ekonomisi oluşursa fiyatlar yüzde 20-30 düşer. Çekmeköy’de yer alan projemizde bir bloğu bu yöntem ile yaptık. Bu modelle üretime yurtdışında başlayacağız, yaklaşık 2 yıl gibi bir süre sonra Türkiye için de planlıyoruz” dedi.

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