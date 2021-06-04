Yazlık evde elektrik tüketim rekoru

İstanbul’un Avrupa yakasında 4.4 milyon aboneye hizmet veren şirketin verilerine göre, 2020’de en yüksek tüketim artışı, İstanbul’un sayfiye yerlerinden Silivri ve Çatalca’da yaşandı. Silivri’de elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 21, Çatalca’da yüzde 19 yükseldi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Pandemi nedeniyle birçok tüketicinin Çatalca ve Silivri’de bulunan yazlıklarında kalmasının da etkisiyle bu ilçelerdeki doluluk oranı artışı dikkat çekti. Bu dönemde Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Güngören gibi bölgelerin dolulukları geriledi” dedi.

ÜRETİM DURMADI

Pandemide evde kalınan süre artınca meskenlerde de tüketimin arttığını söyleyen Bakal, “Sevindirici bir gelişme, sanayide elektrik tüketimi azalmadı. Hatta yılın son çeyreğinde 2019 seviyesini de geçti. Bu da gösteriyor ki pandemiye rağmen üretim durmadı. Ancak pandemi tedbirleri nedeniyle birçok işletmenin kapalı olması nedeniyle ticarethanelerdeki elektrik tüketiminde gerileme yaşandı” diye konuştu. Pandemi döneminde Türkiye sağlık turizminde öne çıktı. Halit Bakal, pandemi döneminde yabancı abone sayısında yüzde 21.6 artış olduğunu belirterek, “2019’da 149 bin 946 yabancı abonemiz bulunuyordu. 2020’de bu sayı 182 bin 345’e yükseldi. Bu artışı yabancıların ülkelerine dönememeleri ve sağlık turizmiyle açıklayabiliriz” diye konuştu.

TAŞINMADA GERİLEME

Pandemini etkisiyle taşınma planları ertelendi. 2020’de İstanbul Avrupa yakasındaki taşınma hareketi 2019’a göre yüzde 29.7 geriledi. 2019’da 753 bin 323 olan toplam taşınma hareketi 2020’de 529 bin 464 seviyelerine indi. 2019 yılında her gün ortalama 2 bin 63 abone yer değiştirirken 2020’de günde ortalama 1.450 abone taşındı. Öte yandan yaş grupları incelendiğinde salgın nedeniyle ailelerinin yanına dönen öğrenciler ve uzaktan çalışan kesimin ağırlıkta olduğu 35 yaş altı abonelerdeki taşınma hareketi dikkat çekti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara