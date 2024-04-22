×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Yazlığını kiraya verenlere 600 bin lira ceza kesildi

Güncelleme Tarihi:

#Saros Körfezi#Ceza#Yazlık
Yazlığını kiraya verenlere 600 bin lira ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 12:32

Saros’ta yazlıklarını belgesiz kiraya veren 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi.

Haberin Devamı

Edirne’de Saros Körfezi sahillerinde yazlıklarını internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerinde, bazı yazlıkların bir satış ve kiralama internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan turizm amaçlı kiraya verildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, ‘7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefet’ 600 bin lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerin süreceği bildirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saros Körfezi#Ceza#Yazlık

BAKMADAN GEÇME!