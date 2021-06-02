Yazılımcılar İzmir’den dünyaya kafa tutacak

İzmir’in bunu sağlayacak ekosisteme sahip bir kent olduğunu vurgulayan YABİSAK Başkanı Dr. Faruk Güler, “Bu bir Türkiye projesi ve bu alanda herkesin birbirine ihtiyacı var. Hepimizin birbirimizden öğrenecekleri var. Amacımız yalnızca bu bölgeyi değil, ülkemizi bu anlamda geliştirebilmek; bu ekosistemi yaratabilmek. Bu yüzden rekabet içinde değil, işbirliği içinde hareket etmeliyiz. Yalnız Türkiye değil, dünya çapındaki kümelenmelerle de birlikte çalışarak uluslararası büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

FIRSATA DÖNÜŞTÜRELİM

“Türkiye’nin hızlı bir şekilde gelişmesi, orta gelir tuzağından kurtulması, refah seviyesinin artması katma değeri yüksek ürünler ihraç etmesine bağlı” diyen Güler, bunun için de yazılım ve bilişimin önemli olduğuna dikkat çekti. Güler, “Yazılım ve bilişim sektörü dediğimizde aslında bu sektörün diğer tüm sektörlere katkı sağladığını görüyoruz. Bugün otomotiv, makine, elektrik-elektronik, havacılık ve savunma sanayi, tekstil, gıda, tarım hangi sektöre bakarsanız içerisinde yazılımı ve bilişimi görebilirsiniz. Dolayısıyla yazılım ve bilişim sektörü kendi üretimi dışında bölgedeki tüm sektörleri geliştirmek için olmazsa olmazdır. O zaman Türkiye’de bunu kaçırmamamız, bir fırsata dönüştürmemiz, yazılım ve bilişim sektörünü mutlak surette geliştirerek çok daha yüksek seviyeye çıkarmamız lazım” dedi.

Ege Bölgesi ve İzmir’in yaşam kalitesi açısından dünyanın en önemli merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Güler, şunları söyledi: “Bu sektör konumdan bağımsız bir sektördür. Bilgisayarını kurabildiğin her yer ofise dönüşebilir. Sektörün ihtiyaçlarının daha çok giderilmesi ve sesinin duyurulması gerekiyor.”

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